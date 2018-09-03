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Valilik açıkladı: Diyarbakır'da çatışma!

Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 6 köyde bu sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyon sırasında, güvenlik güçleri bir grup PKK’lı ile temas sağladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:22
Valilik açıkladı: Diyarbakır'da çatışma!

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 6 köyde bu sabah 06.00 sıralarında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri, Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe köyünde bir grup terör örgütü PKK mensubu ile temas sağladı. Güvenlik güçlerinin “teslim ol” çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 

Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hazro ilçesi Çitlibahçe köyü mülki sınırları içerisinde bugün icra edilen operasyon esnasında bir grup BTÖ mensubu ile temas sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Temas neticesinde, 2 terörist, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 8 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 99 adet 7,62 milimetre fişek, 1 adet 7,65 milimetre fişek, 1 adet el dürbünü, 1 adet radyo, 1 adet masonet kelepçe, 1 adet şemsiye, 2 adet sırt çantası, giyim ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, ele geçen el bombaları Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:22
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