0553 313 94 23

Açıklama valilikten geldi! Büyük operasyon başlıyor

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Varto ilçesindeki 2 köyde "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:03
Açıklama valilikten geldi! Büyük operasyon başlıyor

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Boylu ve Leylek köylerinde bir hafta "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Varto'da bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine yönelik alınan duyumların artması nedeniyle, Boylu ve Leylek köyü bölgelerinde yaşayan halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, söz konusu bölgelerde faaliyet yürüten teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve işbirlikçilerinin yakalanması,teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların bulunarak tahrip edilmesi, şüpheli görülen şahısların ikametgahlarında Cumhuriyet Savcılığıyla koordineli şekilde arama yapılması maksatlarıyla operasyon faaliyeti yapılacaktır. Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla emniyet ve asayiş temin etmek için her türlü tedbiri almaktadır." 

Açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11. Maddesi gereğince, Varto'nun Boylu ve Leylek köyünde 29 Ağustos saat 21.00 ile 4 Eylül saat 21.00 tarihleri arasında ikamet eden vatandaşlar dışında, söz konusu bölgeye giriş çıkış, ruhsatlı olsa dahi her türlü silah ve merminin taşınması ve bulundurulması, hayvan sürülerinin giriş çıkışı ve hayvanların otlatılması ile bölgeye giriş çıkış için kullanılan karayolları da çift taraflı olarak araç ve yaya geçişlerine yasaklanmıştır." denildi. 

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:03
  1. Muş
  2. pkk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!
    1. Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert..
    2. Rusya'dan ABD'ye sert uyarı: Her şeyin..
    3. KYK 2018 burs başvuruları ne zaman?
    4. KYK Ankara yurtları
    5. KYK İzmir yurtları
    6. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?
    7. 30 Ağustos nedeniyle İstanbul’da..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus..
    9. Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce..
    10. Theresa May, Buhari ile görüştü
    11. Soylu'dan dikkat çeken '30 Ağustos'..
    12. YKS üniversite yerleştirme sonuçları..
    13. Tekirdağ’da otomobil takla attı: 1..
    14. Hükümet harekete geçti! Ücretsiz..
    15. YKS yerleştirme sonuçları ne zaman..
    16. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    17. İzmir'de TIR otomobile çarptı: 1 kişi..
    18. Dolar güne nasıl başladı?
    19. 2018 YKS yerleştirme sonuçları sorgula
    20. Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım