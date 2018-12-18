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Valilik açıkladı! 31 bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'daki 31 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

18 Aralık 2018 Salı 16:47
Valilik açıkladı! 31 bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

"Valilik makamımız her türlü tedbiri almaktadır"

Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

20 Aralık'ta başlayacak

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'daki 31 bölgenin 20 Aralık Perşembe saat 00.00.01'den 3 Ocak Perşembe saat 23.59.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:47
  1. Hakkari
  2. Çukurca
  3. Şemdinli
  4. Yüksekova
  5. özel güvenlik bölgesi
  6. PKK
  7. Askeri Yasak Bölgeler
  8. Güvenlik Bölgeleri Kanunu

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