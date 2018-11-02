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Hakkari Valiliği açıkladı: 15 gün boyunca yasak

Hakkari Valiliği, Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

02 Kasım 2018 Cuma 17:12
Hakkari Valiliği açıkladı: 15 gün boyunca yasak

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Terör saldırıları vatandaşları etkiliyor

Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 30 bölgenin 5 Kasım Pazartesi günü saat 00.00.01'den 19 Kasım Pazartesi günü saat 23.59.59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı. 

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 17:12
  1. terör saldırıları
  2. Hakkari Valiliği
  3. özel güvenlik bölgesi

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