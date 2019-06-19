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"Valiliğimizce herhangi bir yasaklama kararı alınmamıştır"

İstanbul Valiliğinin açıklamasından:- "13 Haziran tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olan siyasi parti faaliyetleri konusunda, Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı ya da uygulaması söz konusu değildir"

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:29
"Valiliğimizce herhangi bir yasaklama kararı alınmamıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 13 Haziran tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olan siyasi parti faaliyetleri konusunda, Valilikçe alınmış herhangi bir yasaklama kararı ya da uygulamasının söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden açıklamada, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimi uyarınca meydanların son 10 günlük propaganda döneminde kullanımını belirlemeyetkisinin ilçe seçim kurullarına bırakıldığı hatırlatıldı.

Beyoğlu'ndaki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Parkı'nın (Kasımpaşaİskele Meydanı) İlçe Seçim Kurulu tarafından 19 Haziran Çarşamba günümiting yapmak üzere AK Parti'ye tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından aynı parkiçerisinde bulunan İYİ Parti seçim standının ziyaret edileceği bilgisi alınmıştır.Bunun üzerine; Beyoğlu Kaymakamımız ve İYİ Parti İlçe Başkanıarasında yapılan görüşmede; adı geçen parkın miting yapmak üzere AK Parti'ye tahsis edilmesi nedeniyle Genel Başkanınprogramında değişiklik yapılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Valiliğimizce 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi, Yüksek Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu kararları doğrultusunda 23 Haziran İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nin de huzur ve güvenortamında gerçekleştirilmesi için gereken tedbirler alınmakta ve hassasiyetleuygulanmaktadır.

13 Haziran tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olansiyasi parti faaliyetleri konusunda, Valiliğimizce alınmış herhangi biryasaklama kararı ya da uygulaması söz konusu değildir."

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:29
  1. İstanbul Valiliği
  2. İYİ Parti GenelBaşkanı Meral Akşener

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