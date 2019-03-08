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Vali’den üretime katkı sağlayan kadınlara plaket

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’de üretime katkı sağlayan kadınlara plaket verdi.

08 Mart 2019 Cuma 15:00
Vali’den üretime katkı sağlayan kadınlara plaket

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’de üretime katkı sağlayan kadınlara plaket verdi. Niğde Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliye Yılmaz ve kadın üyelerini Vali Şimşek makamında ağırladı.


Kadınları karanfil ile karşılayanVali Şimşek: “ sizlerin dünya kadınlar gününüzü kutluyorum. Bugünde toplum olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda emeği ve alın teri bulunan, nüfusumuzun yarısını oluşturan fedakârlık ve şefkat abidesi kadınlarımızın çalışma hayatı, eğitim, ekonomi ve siyaset alanlarındaki konumlarının daha da güçlendiğini görmek bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir.Sizlerin varlığını toplumumuzun hayatımızın her yerinde hissediyoruz. Bizler kadına değer veren kadını baş tacı yapan bir kültürüngeleneğin temsilcileriyiz. Sizler ülkemizin kalkınması için ülkemizin gelişmesi için her zaman olduğu gibi yine katkı vermeye devam edeceksiniz” dedi.


Konuşmaların ardından Vali Şimşek, kadın üreticilere il ekonomisine sağladıkları desteklerden dolayı plaket verdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:00
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