0553 313 94 23

Vali’den trafik denetimi

Sivas Valisi Salih Ayhan, tüm gayretlerinin çocuklarda ve sürücülerde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

02 Haziran 2019 Pazar 15:26
Vali’den trafik denetimi

Sivas Valisi Salih Ayhan, tüm gayretlerinin çocuklarda ve sürücülerde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.


Sivas Valisi Salih Ayhan, 2019 yılı Ramazan Bayramı tatili sürecinde ülke genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması ile “Bu yolda hep birlikteyiz”, “Kırmızı Düdük” ve “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” kampanyalarına destek vermek amacıyla yol uygulama noktalarını ziyaret etti.


Ankara Yolu Uygulama Noktası ile Kovalı Jandarma Yol Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Salih Ayhan, kontrol için durdurulan araçlardaki yolcularla sohbet etti. Araçta bulunan çocuklara, kırmızı düdük, şapka, t-shirt ve kitap hediye eden Vali Ayhan, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.


Türkiye’nin dört bir yanında bütün noktalarda ciddi anlamda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için bütün güvenlik mensuplarının gayret gösterdiğini belirten Ayhan, "İlimizde de 63 noktada 130 personelimiz farkındalık oluşturmak için çalışıyor. Burada temel gaye; her hangi bir ceza uygulamak değil. Yapmak istediklerimiz; bir bilinç oluşturmak ve vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde gitmek istediği noktaya gitmesini sağlamak. Bütün gayretimiz, çocuklarımızda ve sürücülerimizde farkındalık oluşturabilmek. İyi bir noktadayız. Bu bayramda kazasız, belasız bir bayram geçirmek istiyoruz. Bu bilinçte hareket ediyoruz. 82 milyon vatandaşımızın güzel bir bayram geçirmesi için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:26
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    1. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    2. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    3. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    4. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    5. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    6. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    7. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    8. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    9. Avşar’ın bayram mesajı
    10. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    11. Gürkan’ın bayram mesajı
    12. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    13. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    14. Gıda imalathanelerine denetim
    15. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    16. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    17. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    18. Ramazan sohbetleri sona erdi
    19. Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı..
    20. Antalya çifte bayram yaşayacak
    21. Canik’te bayram seferberliği
    22. İhtiyaç sahiplerinin yaşam umudu..
    23. Demirtaş: “İlkadım’da yaşamak bir..
    24. Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim’den..
    25. Dündar yabancı öğrencilerle iftarda..
    26. Gömeç polisi huzur uygulamalarını..
    27. Kuaförlerin bayram yoğunluğu devam..
    28. Uşak’ta fabrika yangınının ardından
    29. Beşiktaş'ın kombine kartları genel..
    30. Süleyman Soylu’dan sert tepki:..
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür