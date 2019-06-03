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Validen sürücülere uyarı: “Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, ülke genelinde Ramazan Bayramı tatili süresince “Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum” sloganıyla çocuklara yönelik gerçekleştirilecek uygulamaya katıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:16
Validen sürücülere uyarı: “Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, ülke genelinde Ramazan Bayramı tatili süresince “Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum” sloganıyla çocuklara yönelik gerçekleştirilecek uygulamaya katıldı. Çocuklara kırmızı düdük dağıtan Su, sürücüleri de uyararak, “Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım” dedi.


Ülke genelinde 31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında çocuklara yönelik “Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum” sloganı ile düzenlenecek yarışma sonunda 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek. Bu kapsamda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Akbelen Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasında uygulama noktası oluşturarak stant açıldı. Seyir halindeki araçlar durdurularak sürücülerin bilgilendirildiği uygulamada, araçlarda bulunan çocuklara da kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklara, bisiklet yarışmasına ilişkin bilgiler veren trafik polisleri, araç kullanan ebeveynlerini de trafik kurallarına uymaları için uyarmalarını istediler.


Mersin Valisi Su da ekiplerin Akbelen Bulvarı üzerindeki uygulamasını denetledi. Vali Su’ya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti. Açılan stantta karşılaştığı vatandaşlar ve sürücüleri, kurallara uymaları konusunda uyaran Vali Su, çocuklarla da yakından ilgilendi. Araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye eden Su, çocukların kurallar konusunda ebeveynlerini uyarmalarını da istedi. Sürücülere iyi yolculuklar dileyen Su, Ramazan Bayramlarını da kutladı.


Uygulama esnasında gazetecilere açıklama yapan Su, Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin’de de bayram boyunca yoğun bir trafik akışı gerçekleştiğine dikkat çekti. Su, “Biz de bu trafik akışı yoğunluğunda vatandaşlarımızın sağlıkla güzellikle güvenlikle seyretmeleri için il genelinde gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Bu çerçevede, ekiplerimiz de gerekli kontrolleri yapıyor” diye konuştu.


İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı güzel projeleri de vatandaşlarla paylaştıklarını belirten Su, “Öncelik yayın, kırmızı düdük gibi daha önce paylaştığımız projelerimiz vardı. Bu projede de çocuklarımıza bir karne dağıtıyoruz. Çocuklarımız bu karneyi doldurup twitterden gönderecekler. Çekilişte de bir bisiklet kazanma imkanları olacak. Burada önemli olan, vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin trafik konusunda bilinçlendirilmeleridir. Bu kampanyalarla hem bilinçlenmeyi artırıyoruz hem de trafikte daha güvenli seyir halini gerçekleştiriyoruz. Biz, bayram tatili boyunca trafik kontrollerimizi sıklıkla devam ettireceğiz. İstiyoruz ki, vatandaşlarımız sağlıkla güvenlikle yollarına devam etsinler. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha kurallara uymaları çağrısında bulunuyorum. Hem kendi güvenlikleri açısından hem de diğer vatandaşlarımızın güvenliği açısından trafik kurallarına uyalım, uymayanları da uyaralım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:16
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