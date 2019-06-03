0553 313 94 23

Validen sürücülere "gazoz"lu uyarı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek trafik uygulamasına katılarak, sürücü ve yolculara "Niğde Gazozu" ikram etti

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:14
Validen sürücülere "gazoz"lu uyarı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, katıldığı trafik uygulamasında yolculara yerli içecek "Niğde Gazozu" ikram etti.

Vali Şimşek, Kayseri yolu Sazlıca beldesi ve Ulukışla ilçesindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını denetledi.

Şimşek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz Şimşek, denetimlere de katılarak, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve iftarda içmeleri için Niğde'nin yerli içeceği "Niğde Gazozu" ikram etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yollarda yoğunluk beklendiğini belirterek, "Trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini temin etmek amacıyla gerekli bir takım tedbirler alındı. Çeşitli güzergahlarda ekiplerimizi görevlendirdik. Yaklaşık 1500 polis ve jandarmamız görev yapacak. Bu arada İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan kampanyalarımızı sürücülerimize tanıtacağız. Tüm sürücülerimize kazasız belasız bir seyahat diliyorum. Lütfen kurallara uysunlar. Bu vesileyle tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik ediyorum, kazasız belasız güzel bir bayram diliyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:14
  1. bayram
  2. Niğde
  3. Niğde Gazazu
  4. Ramazan
  5. tatilci
  6. Vali Yılmaz Şimşek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığından mayıs ayı değerlendirmesi
    1. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    2. Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
    3. Amasya lise taban puanları 2019 Amasya..
    4. Bayramda PTT açık mı?
    5. Bakan Soylu açıkladı! Yarı yarıya düştü
    6. Canpolat park bahçe personelleri ile..
    7. Canpolat mahalle temsilcileriyle iftar..
    8. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    9. Bakanlık bayramda hastanede tedavi..
    10. Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm..
    11. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem..
    12. Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na..
    13. Van’da bayram hareketliliği
    14. Zonguldak’ta alacak-verecek kavgası: 1..
    15. Milletvekilleri Kale ilçesinde iftar..
    16. 'SP'li kardeşim!..RP ve Fazilet'i..
    17. Sudan'da gösterilere müdahalede ölü..
    18. İstanbul 14 Ağustos'u bekliyor! 100..
    19. Bu bayramda da şehitler unutulmadı!
    20. Nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen..
    21. ‘Midenin de bayram edeceği’..
    22. Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı
    23. Rusya tüm dünyaya duyurdu: Çekilmiyoruz
    24. Bakan Akar’dan Ramazan Bayramı mesajı
    25. TFF'den Ramazan Bayramı mesajı
    26. Karaman’da şehitlik ziyareti
    27. Gençlerbirliği'nde Gabriel Obertan..
    28. İngiltere’de camide çekiçli saldırı..
    29. Belediye başkanlarından bayram mesajı
    30. Vali Okay Memiş’in ramazan bayramı..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular