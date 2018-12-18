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Validen öğrencilere ödüllü matematik sorusu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Yavuzeli ilçesinde ziyaret ettiği bir okulda öğrencilere yönelttiği matematik sorusunu bir hafta içerisinde çözenlere ödül sözü verdi

18 Aralık 2018 Salı 17:37
Validen öğrencilere ödüllü matematik sorusu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Yavuzeli ilçesinde ziyaret ettiği bir okulda öğrencilere yönelttiği matematik sorusunu bir hafta içerisinde çözenleri ödüllendirecek.

Gül, ilçe ziyaretleri kapsamında Yavuzeli Kaymakamı Eyüp Gürdal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbeyli ile Yavuz Selim Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulla ilgili bilgi alan Gül, daha sonra girdiği bir sınıfta öğrencilerle sohbet etti.

Sohbet sırasında öğrencilere matematik sorusu yönelten Vali Gül, "8 tane 8 rakamımız olacak. Bununla 4 işlem yapacaksınız ve her birini bir kez kullanarak, bin rakamını bulacaksınız. Bir hafta da süre veriyoruz, hemen cevabını istemiyoruz. Ne eksiği ne fazlası olacak. Her sekizi bir sefer kullanacaksınız. 4 işlem yapacağız, bini bulacağız. Hiçbir kelime oyunu yok bunda. Başarılı olana ödül vereceğiz. Bir hafta sonra bulursanız kaymakam beye gelip söyleyin, ödül vereceğiz." dedi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Cevap verecek kardeşlerimi heyecanla bekliyorum" ifadesini kullandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:37
  1. Gaziantep
  2. Gaziantep Valisi Davut Gül
  3. Okul
  4. ziyaret

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