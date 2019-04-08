Erzurum Valisi Okay Memiş'ten mühendislere "gran tuvalet yerine çizme" önerisi

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Hem veteriner, hem tekniker hem de ziraat mühendisi arkadaşlarımız lütfen çiftçilerin yanında olsun. Ayağınızda çizme eksik olmasın, ayaklarımız arazide olsun, gran tuvalet dolaşmasınlar. Çizmesini tulumunu giysin ve lütfen çiftçimizin yanında olsun." dedi.

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen "Erzurum İlinde Ceviz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında Erzurum'un Uzundere ilçesinde çiftçilere erken don olayına dayanıklı 40 bin ceviz fidanı ile yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Uzundere Güreş Alanınında gerçekleşen fidan dağıtım töreninde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'a geldikten sonra yaptığımız planlamalar çerçevesinde hedeflerimize ulaşmaya başladıklarını söyledi.

"Gran tuvaletle dolaşmayın, çizme giyin"

Veteriner, tekniker ve ziraat mühendislerine tavsiyelerde bulunan Memiş, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımdan bir ricam var. Hem veteriner, hem tekniker hem de ziraat mühendisi arkadaşlarımız lütfen çiftçilerin yanında olsun. Ayağınızda çizme eksik olmasın, ayaklarımız arazide olsun, gran tuvalet dolaşmasınlar. Çizmesini tulumunu giysin ve lütfen çiftçimizin yanında olsun. Dairede oturarak mühendislik yapılmaz, dairede oturarak sadece evrak tanzim ederek bu işleri yapamayız."

Konuşmaların ardından Vali Memiş, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile kurum müdürleri çitfçilere sertifikalarını vererek ceviz fidanı ile yem bitkisi tohumu dağıttı.

Vali Memiş, buradaki programın ardından Uzundere Belediyesine geçerek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Hilmi Aktoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.