Vali’den Masa Tenisi Sporcularına maç talebi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ISPARTES Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi sporcularına maç talebinde bulundu.

ISPARTES Gençlik ve Spor Kulübü’nün masa tenisi sporcuları ile kulüp yöneticileri ve antrenörleri Vali Ömer Seymenoğlu ile bir araya geldi. Sporcular, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen Akdeniz bölgesi yarışmalarında takım olarak kazandıkları kupalarını Vali Seymenoğlu’na takdim etti.

“Türkiye Şampiyonası finallerine katılacaklar”

Bünyesinde milli ve aday milli olmak üzere, başarılı sporcuları Kulübü’nün çalışmaları hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Faruk Küçüktepe, “Akdeniz Bölge yarışmalarında kazandığımız ve size getirdiğimiz kupalar sayesinde, yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde ettik. Bünyemizde 3 milli oyuncumuz var ayrıca bayan ve erkek takımlarımız kendi alt yapımızla 3. ligde mücadele ediyor. Sporcularımızın birkaç sene sonra 1. ligde ve hatta süper ligde oynama şansları var. O alt yapıyı aldılar” dedi.

Seymenoğlu: “Beni çok mutlu ettiniz”

Vali Seymenoğlu ise, “Başarılarınızda emeği geçen öğretmenlerinizi, antrenörlerinizi, anne-babalarınızı ve başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. İl valisi olarak ilk günden beri bu çocuklar bu gençler bizim ve bize emanet, kamu kurumlarının yanında şehrimizin önde gelenleri olarak, anne babalar olarak, eğitim gönüllüleri olarak elimizden geldiği kadar destek olmamız lazım. Bu desteğin en güzel örneğini sizlerde görüyorum, bana getirdiğiniz kupalar da bunun göstergesi, sağ olun var olun, bu kupalarla beni oldukça mutlu ettiniz. Bundan sonra sizlere destek olmak boynumuzun borcu. Benim bir büyüğünüz, abiniz, amcanız olarak sizlerden istirhamım sporun yanında eğitim ve öğretiminize de zaman ayırmanız” diye konuştu.

Vali Seymenoğlu, kendisinin de masa tenisi sporuna ilgisi olduğunu ve uygun bir zamanda sporcularla maç yapmak istediğini söyledi.