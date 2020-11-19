  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Validen korkutan uyarı: Rakamlar 3'e katlandı
Korona Virüs

Validen korkutan uyarı: Rakamlar 3'e katlandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim'deki depremin ardından koronavirüs vakası sayısında büyük artış gözlendiğini bildirdi. İzmirlilerden depremde gösterdikleri sükuneti, metaneti ve vakarlı duruşu, bu konuda da göstermelerini isteyen Köşger, "İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:39:00 -
Validen korkutan uyarı: Rakamlar 3'e katlandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki yetkililerle Bornova ilçe merkezinde Kovid-19 denetimine katıldı. Esnafa uyarılarda bulunan Köşger, alışveriş yapanlardan da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi. Köşger, Bornova Kaymakamlığını da ziyaret etti.

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarının arttığını hatırlattı.

Bu konuda yeni tedbirler alındığını hatırlatan Köşger, "Hafta sonu sokağa çıkma ile ilgili kısıtlamalar ve bazı esnafa, çalışma saatleriyle ilgili kısıtlamalar getirildi. Biz de Bornova ilçemizde, çarşıda bu kısıtlamalarla ilgili hem vatandaşlarımızda farkındalığı artırmak hem de yapılan işleri yerinde görmek amacıyla denetimler yaptık." dedi.

Depremin ardından artış

Depremin ardından İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısının hızlı artış gösterdiğini belirten Vali Köşger, şöyle devam etti:

"İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda. Bu, biraz depremin olduğu anda pozitif veya temaslı vatandaşlarımızın sokağa çıkmasıyla alakalı. Bundan dolayı biz bu sonucu tahmin edebiliyorduk. Yani bu şunu gösteriyor, kurallara riayet ettiğimiz sürece kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz. Kurallara uyulması sonucunda depremden önce İzmir Türkiye'deki en iyi 10 il arasındaydı ve biz onu korumaya çalışıyorduk ama maalesef depremin ardından vaka sayılarında bir patlama gerçekleşti."

İzmirlilerden depremde gösterdikleri sükuneti, metaneti ve vakarlı duruşu, bu konuda da göstermelerini isteyen Köşger, "Hemşehrilerimizden nasıl depremde tek yürek olmuşsak burada da tek yürek olarak yeniden daha önceki rakamların altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini bekliyorum." diye konuştu.

Vali Köşger, gereksiz şekilde sokağa çıkılmaması, toplu alanlara gidilmemesi, toplu taşıma araçlarının kullanılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı

Milyonlarca araç sahibini kapsıyor. Trafik cezalarıyla ilgili flaş gelişme resmi gazetede yayımladı. Yapılandırma yasasında 100 binlerce ara..
Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...
Gündem

Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Tür..
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay