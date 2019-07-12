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Validen kaymakamlara: ”Önceliğiniz vatandaşın can güvenliği olsun”

Ordu’da ilçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:27
Validen kaymakamlara: ”Önceliğiniz vatandaşın can güvenliği olsun”

Ordu’da ilçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.


Konuşmasına, kaymakamlara bugüne kadar yapmış oldukları özverili çalışmalar vesilesiyle teşekkür ederek başlayan Vali Seddar Yavuz, toplantıda ilk olarak yerel potansiyel ve kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, insan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi, fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılmasını amaçlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun yeni çıkılan çağrılarla ilgili bir bilgilendirme sunumu yapacağını söyledi.


Kaymakamlardan, “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında ev ziyaretlerine, halk günlerine, daha çok vatandaşla bir arada olmaya, insanları dinlemeye özen göstermelerini isteyen Vali Seddar Yavuz, mesleki tecrübelerini, karşılaştığı zorlukları, deneyimlerini mülki idare amirleriyle paylaştı, “Meslek hayatınız boyunca önceliğiniz vatandaşın can güvenliğini sağlamak olsun” diyerek, Kaymakamlara meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri noktasında bazı tavsiye ve önerilerde bulundu.


Toplantıda, son meteorolojik verilere göre, Ordu’da dün başlayan olumsuz hava koşullarının bugün de devam edeceğine dikkat çeken Vali Yavuz, ”Dün gece itibariyle meydana gelen aşırı yağış, fırtına vesilesiyle yıldırım düşmesi, ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi hadiselerin meydana geldiğini öğrendik. Talimatımla birlikte tüm ekipler sahada çalışmalarını yaptılar. Bazı mahallelerimizde elektrik kesintileri oldu. Bununla ilgili olarak da çalışmalar halen devam ediyor. Bugün itibariyle daha şiddetli bir hava koşulları bizi bekliyor” dedi ve kaymakamlardan tabiat olaylarını anlık takip etmelerini, meteorolojik bilgileri sürekli güncellemelerini, Meteoroloji Müdürlüğü ile AFAD ile sürek iş birliği halinde olmalarını istedi.


Daha sonra, TKDK Ordu İl Koordinatörü Ethem Gözkonan tarafından bir sunum yapıldı. TKDK’nın 6. çağrı ilanı kapsamında proje başvuru ve kabul işlemlerinin başlandığı hatırlatan Gözkonan,“Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri” kapsamında; Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi, Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları konularında vatandaşların başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:27
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