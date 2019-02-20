0553 313 94 23

Vali’den kan bağışı kampanyasına destek

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türk Kızılayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:27
Vali’den kan bağışı kampanyasına destek

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türk Kızılayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek oldu.


“Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var” sloganıyla düzenlenen Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyası kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Valİ Ömer Toraman, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile emniyet personeli katıldı.


Kan bağışına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Ömer Toraman, “Kızılay’ımız ülkedeki kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Dolayısıyla bu tip organizasyonlarla hem kan bağışı bilincini oluşturmaya hem toplumda bu yönde bir farkındalık oluşturmaya gayret gösteriyorlar. Bu katılım da duyarlılığın olduğunun işareti. Milletimiz bu konuda çok hassas” dedi.


Kan bağışı çağrısında da bulunan Vali Toraman, “Herkesinbelli aralıklarla, kendilerini sağlıklı hissettikleri müddetçe kan bağışında bulunmasını talep ediyor, bugüne kadar verdikleri destekleri devam ettirmelerini arzu ediyoruz. Katılımlarından dolayı emniyet teşkilatımızın mensuplarına ve görevlerini özveriyle yerine getiren Türk Kızılayı personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkutan deprem! Adıyaman beşik gibi sallandı
    1. Korkutan deprem! Adıyaman beşik gibi..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki..
    3. Altın tahvili ve altına dayalı kira..
    4. Tekkeköy halkından Cumhur İttifakı’na..
    5. Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti..
    6. Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı..
    7. HKÜ’de stratejik planlarını..
    8. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
    9. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    10. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    11. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    12. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    13. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    14. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    15. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    16. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    17. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    19. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    20. Festival öncesi davul zurna ile..
    21. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    22. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    23. Başkan Türel Google Trends..
    24. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    25. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    26. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    28. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    29. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    30. Gaziantep'te asayiş
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı