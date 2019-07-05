0553 313 94 23

Validen çiftçilere ’anız yangını’ uyarısı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hububat hasadının devam ettiği bugünlerde anız yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:47
Validen çiftçilere ’anız yangını’ uyarısı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hububat hasadının devam ettiği bugünlerde anız yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.


Vali Osman Bilgin, hububat hasadının devam ettiği bugünlerde anız yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Vali Bilgin, "Anız yangınlarıyla birlikte toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olmakla birlikte organik madde miktarının azalmasına, toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, toprak verimliliğinin düşmesine, erozyon riski, biyolojik denge, enerji iletim hatlarının zarar görmesi gibi birçok konuda zararlar oluşturuyor. Hububat hasadından sonra toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, yabancı ot kontrolü sağlamak, hasat sonrası artıkların ekonomik değerinin olmadığının düşünülmesi ve anız yakımının alışkanlık haline gelmesi gibi nedenlerle yasak olduğu halde anızlarını yakan üreticilerde anız yakılmamasına yönelik bilincin oluşturulmasının amaçlandığı eğitim faaliyetlerimiz İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizce çiftçi eğitim programlarına dahil edildi. Eğitim ve yayım çalışmalarının yanı sıra, hasat döneminin başlaması nedeniyle oluşturulan ekiplerce yapılacak kontroller yıl boyunca devam edecektir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te seyir halindeki araçta yangın
    1. Siirt’te seyir halindeki araçta yangın
    2. Reyhanlı’daki patlamada ölenlerin..
    3. Ağaoğlu: "UEFA, Avrupa Ligine..
    4. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    5. Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda 4..
    6. Kamboçya’da öldürülen Türk, Adana’da..
    7. Eski Avrupa Birliği Bakanı Bağış’tan..
    8. Hisarcıklıoğlu: ”Devletimizle birlikte..
    9. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    10. Amasya’da köy yollarında bitümlü sıcak..
    11. İzmir diken üstünde! Afet bölgesi ilan..
    12. Mardin’de ’Muhasebeye Güçlü Engelliler..
    13. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 4..
    14. UNESCO Babil'i Dünya Miras Listesi'ne..
    15. Adana'da "görevi kötüye kullanma"..
    16. Norveçli eski bakana sığınmacılara..
    17. MİT ve jandarmadan FETÖ/PYD operasyonu
    18. UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor..
    19. Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı..
    21. Aşkale’de feci kaza: 5 yaralı
    22. Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019..
    23. Dışişleri’nden "Sudan” açıklaması
    24. Venezuela'da 22 tutuklu serbest..
    25. METİK ve MIP’ten, Sevgi Evlerinde..
    26. Denizli’deki FETÖ operasyonunda 4..
    27. Çöplerden topladıkları kitaplarla..
    28. Eyüpsultan Belediyesi'nin yaz spor..
    29. Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı..
    30. Sakarya’da traktör kazası: 1 ölü
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik