0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Validebağ Korusu’nda coşkulu 23 Nisan kutlaması

Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu’nda düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan 2019 Salı 17:52
Validebağ Korusu’nda coşkulu 23 Nisan kutlaması

Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu’nda düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.


Üsküdar Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Validebağ Korusu’nda festival düzenlendi. Piknik havasında geçen etkinlikte birbirinden eğlenceli oyun alanları, çocukların el becerilerini geliştirebilecekleri atölyeler ve keyifle zaman geçirebilecekleri sahne gösterileri düzenlendi. Geleneksel çocuk oyunları, çocuk halk oyunları, bilim ve sanat atölyeleri, sahne etkinlikleri, şişme oyun grupları, doğada sanat, animasyon ekibi, çocuk konseri gibi bölümlerinden oluşan etkinliklere, çocuklar ebeveynleriyle beraber katılarak hoşça vakit geçirdi. Düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de minik kızı Sare Türkmen ile birlikte katıldı. Başkan Türkmen burada anne babalar ve çocuklar tarafından sevgiyle karşılandı. Burada vatandaşlarla selamlaşan Başkan Türkmen kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili basına konuşan Başkan Hilmi Türkmen, “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıl dönümü. Gazi meclisimiz tam 99 yıl önce bugün açıldı. Biz Üsküdar Belediyesi olarak, Üsküdar Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte her yıl bu çocuk bayramını gerçekten İstanbul’un en güzel yerinde, en anlamlı bir şekilde kutlama adına programlar düzenliyoruz. Bu yılda Validebağ’dayız gördüğünüz gibi. Bu alanda yaklaşık şu anda yaklaşık 10 bin kişi var. On bin çocuklar anneleri, babaları, öğretmenleri gördüğünüz gibi herkes burada. Alan çok güzel güzel bir koru burası. Bütün çocuklar aileleriyle geldiler buraya. Çocuklarımızın hazırladığı konserler var. Geleneksel oyunlarımız var. Yarışmalar var. Çocuklara eğlenceler var burada. Yüzlerini boyuyoruz, akıl oyunları var. Yani tam bir çocuk bayramı. Zaten dünyada çocuklara armağan edilmiş bir başka bayram yok. Tek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de tam adına yakışır bir şekilde çocuklarımız bayram etsin diyoruz. Tabi sadece çocuklar mı? Hayır. Herkesin içinde bir çocuk var. Görüyorsunuz alanda çocuklar kadar büyüklerde var. Bu bayram hepimizin bayramı. Kutlu olsun. Bugünleri bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bütün şehitlerimize şükran borçluyuz. Onlar en değerli varlıkları, canlarını feda ettiler ki bugün bu çocuklar burada aileleri, öğretmenleri güzel bir şekilde, özgürlük içerisinde bayram etsinler diye. Bu çok önemli. İstanbulumuzun en güzel yeri bu cennet vatanımızda çocuklarımızla doyasıya eğleniyoruz. Bayram ediyoruz. Kutlu olsun” ifadelerini kullandı.


Daha sonra Başkan Türkmen’in kızı Sare Türkmen de sahneye çıktı ve mikrofonu babasından aldı. Küçük kızın şiir okuması renkli anlara sahne oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 17:52
  1. sanat
  2. konser
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hedefimiz adımızı finale yazdırmak"
    1. "Hedefimiz adımızı finale yazdırmak"
    2. MAGİAD 23 Nisanı kutladı
    3. Salman’dan örnek davranış
    4. Yıldırım isabet eden petrol tankı alev..
    5. Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza: 5..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun..
    7. Kahve peelingi ile daha genç görünün!
    8. Uçuruma düşmekten son anda kurtuldu: 2..
    9. Ahırdan kaçan keçileri jandarma buldu
    10. Mozart ödüllü Ali İnsan İzmir'de sahne..
    11. Hukukçular, köy çocuklarını sevindirdi
    12. Silahlı koca, tartıştığı eşini kafede..
    13. Şenocak: “Vatandaşlar mağdurluk..
    14. Sevgi evlerinde kalan çocuklara 23..
    15. Şenocak: Devletimiz üzerine düşen..
    16. Gaziantep'e "Tropik Kelebek Bahçesi"
    17. "Negatif duyguları kırmak turizm ile..
    18. Afrika Birliği Sudan'daki askeri..
    19. Asenalar çocuklara Türk bayrağı ve..
    20. 23 Nisan coşkusunu hastanelerdeki..
    21. Evkur Yeni Malatyaspor kupa için..
    22. Sri Lanka’daki terör saldırısında..
    23. AK Parti'den İstanbul seçimleriyle..
    24. Çocukların yüzlerini boyayıp, indirim..
    25. Kaymakam Kaya koltuğunu çocuklara..
    26. FETÖ'den her yerde aranan okul müdürü,..
    27. Düğünde havaya ateş açan magandalar..
    28. Başkan Albayrak ve Sarıkurt..
    29. TBF U14 kızlar Türkiye Şampiyonası
    30. CHP Tekirdağ İl Başkanı ve..
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı