0553 313 94 23

Validebağ Korusu 'millet bahçesi' olacak

Yapılaşma tehdidi altında olan Validebağ Korusu 'millet bahçesi' yapılacak. İBB, 1.derece doğal sit koruması altında olan koruda peyzaj projesi yapmak için koruma kuruluna başvurdu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:52
Validebağ Korusu 'millet bahçesi' olacak

Yıllardır yapılaşma tehdidi altında olan Üsküdar’dakiValidebağ Korusu’nu “millet bahçesi” yapmak için ilk adım atıldı. İBB, 1.derece doğal sit koruması altında olan koruda “peyzaj projesi” yapmak için koruma kuruluna başvurdu. Korunun 35 dönümünü kapsayacak olan ve içinde fitness alanları ile yürüyüş parkurlarının bulunduğu “millet bahçesi projesi” için kuruldan çıkacak karar bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projesini masaya yatırdı.

Esenler'de 2.5 milyon metrekarelik askeri alan ile birlikte Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun da millet bahçesi haline getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine harekete geçen İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 1.derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda “peyzaj projeleri” yapmak için koruma kuruluna başvurdu. 10 Ağustos'ta yapılan izin başvurusu İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği toplantının gündemine alındı.

 

TAHRİP OLMUŞ SERT ZEMİNDE BASİT ONARIM YAPILACAK

İBB'den konuyla ilgili verilen bilgiler Millet Bahçesi projesinin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre kurula sunulan “Validebağ Korusu Millet Bahçesi Projesi” ile büyük oranda tahrip olan mevcut sert zemin basit onarım kapsamında rehabilite edilecek. Bu kapsamda 354 dönüm olan Validebağ Korusu'nun 35 dönümünde basit onarımı yapılması hedefleniyor. İBB'den yapılan açıklamaya göre koruda yürüyüş-koşu, bisiklet parkuru, çocuk oyun alanları ve fitness alanları planlanıyor. Çalışmalar sırasında granit doğal taş zemin kaplaması, dişli kum, çim taşı, ahşap travers ve granit bordür malzemesi kullanılacak.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:52
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte MHP lideri Bahçeli'nin cevap vermediği tek soru
    1. İşte MHP lideri Bahçeli'nin cevap..
    2. Kenan Sofuoğlu Afyon Spor Merkezleri'nde
    3. Ameliyatla kalça kemiğini yüzüne..
    4. Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Türk..
    5. Karşılaşmaya TL logolu formayla..
    6. Konya'da sopalı kavga: 1 kişi öldü
    7. PKK'lıların yaktığı araçların son hali..
    8. Nil Nehri'nde facia: 22 öğrenci öldü!
    9. İstanbul KYK yurtları
    10. Beşiktaş Ali Koç'unu buldu! İşte..
    11. Ruhani kesin konuştu! 'Artık ABD ile..
    12. 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' uygulaması
    13. Ali Erbaş: Devletimiz mazlumlara umut..
    14. Yaramaz papağan, kendisini kurtarmaya..
    15. Kilis'te kamyonet devrildi: 7 Suriyeli..
    16. 'ABD tüm müzakere imkanını ortadan..
    17. KYK yurt ücreti ne kadar?
    18. Konya'da otomobilin çarptığı yaya..
    19. Kredi Yurtlar Kurumu başvuru tarihi
    20. 2 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'ye..
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?