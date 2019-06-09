Vali Zülkif Dağlı vatandaşların sorunlarını dinleyecek DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 11 Haziran 2019 günü Halk Gününde vatandaşların birebir sorunlarını dinleyecek.

DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 11 Haziran 2019 günü Halk Gününde vatandaşların birebir sorunlarını dinleyecek.

Vali Dr. Zülkif Dağlı 11 Mayıs 2019 Salı günü saat 14.00’da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda “Halk Toplantısı” yapılacak. Vali Dağlı ve ilgili kurum müdürleri de toplantıya katılarak birebir vatandaşların sorunlarını dinleyecek ve sorunlarına çare bulacak.

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