Vali Zülkif Dağlı sel felaketinin sonuçlarını değerlendirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 18 Temmuz tarihine yaşanan sel ve su felaketinin ardından 12 günlük süre içerisinde bölgede yapılan arama, kurtarma, yardım ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Düzce’de 18 Temmuz tarihinde yaşanan sel ve su baskınının üzerinden 12 gün geçmesinin ardından bölgede kayıp olan 7 kişinin tamamının bulunmasıyla çalışmalarda normale döndü. Vali Zülkif Dağlı, bölgede 12 gün boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek değerlendirmelerde bulundu.

Helikopterlerle 262 kişi kurtarıldı

Bölgede ilk aşamada kurtarma çalışmalarını helikopterler aracılığı ile yapıldığını söyleyen Vali Dağlı, “Müdahalenin ilk aşamasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait helikopterlerle 18 Temmuz günü başlayan arama, kurtarma çalışmaları kapsamında karadan araçlarla ulaşılamayan bölgelerde toplam 68 saat uçuş yapılmış, 262 kişi helikopterlerle kurtarılmıştır. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bir adet keşif uçağı bölgede keşif çalışması yapmıştır” dedi.

49 köy hasar gördü, 7 bin 773 personel görev yaptı

Bölgede 12 günlük süreç içerisinde 7 bin 773 personelin görev yaptığına işaret eden Vali Dağlı, “Özellikle sel ve su baskınından yoğun etkilenen Esmahanım, Uğurlu ve Dilaver köyleri olmak üzere 49 köyümüzün hasar görmüş altyapısı konusunda çalışmalarda eşzamanlı olarak devam etmiştir. Yapılan 12 günlük çalışma sürecinde toplam 7 bin 773 personel, 3 bin 179 araç ile çalışmalar yürütülmüştür. Selden zarar gören köylerimizin tamamında sağlık taraması ve ilaçlama çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda elektriği kesilen 24 köyün tamamına enerji verilmiştir. Yolu kapanan 40 köyün mahalleleri ile birlikte tamamının yolu açılmıştır. Heyelandan etkilenen 141 kilometre yol tespit edilmiştir. 115 heyelana müdahale edilerek yollar açılmıştır. 91’i küçük 4 büyük olmak üzere 95 köprü ve menfezin yıkıldığı tespit edilmiştir. Su şebekesi zarar gören 41 köyün su şebekesi onarılmıştır” şeklinde konuştu.

Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Dağlı, “Köylerimizin tamamında hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan tespit çalışmaları neticesinde 29 köyde binalarda hasar oluşmuş, 40 köyümüzde ise tarımsal hasar oluşmuştur. 340 bina az hasarlı, 50 binanın ağır hasarlı, 85 binanın yıkık olduğu 76 binanın ise heyelan riski altında olduğu tespit edilmiştir. Bin 175 çiftçinin, 5 bin 989 dekar fındıklığın, 125 dekar sebze bahçesinin, 39 balıkçının, 72 büyükbaş hayvanın, 177 küçükbaş hayvanın zarar gördüğü tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bölgede vatandaşlar aç susuz bırakılmadı

Vali Dağlı, bölgede 12 günlük süreç içerisinde vatandaşlara özellikle ve yemek konusunda yardımın aralıksız sürdüğünü belirterek “12 günlük süreçte Cumayeri ilçe merkezi ile Esmahanım ve Uğurlu köylerinde oluşturulan depolardan toplamda 23 bin 990 adet sıcak yemek, 5 bin 401 gıda malzemesi, 3 bin 712 ton içme suyu, 3 bin 728 ton kullanma suyu, 9 bin 159 koli su, 44 bin 749 çorbalık, kek gibi muhtelif ikramlıklar, 830 paket giyim malzemesi, 60 ev eşyası, 9 bin 880 ekmek, 277 battaniye, 744 gıda kolisi, 101 yatak ve yastık, 2 bin 730 temizlik seti, 905 kahvaltılık, 452 kazma, kürek ve el arabası ile 901 vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmıştır” dedi.

“Akçakoca’da denize girebilir”

Vali Dağlı, sel sonrası Akçakoca ilçesinde denize girmenin ilk günlerde sakıncalı olduğunu ancak yapılan analizler sonrasında denize girilebileceğini işaret ederek “Sular tamamen çamur akıyordu. İçme sularının kaynatılmadan kullanılmaması, içilmemesi ve denize girilmemesi gibi uyarılar yaptık. Sağlık İl Müdürlüğü’müz yaptığı analizler sonrasında denize girilmesinde sakınca olmadığını tespit etti. Akçakoca turizmin zirvesinde olması lazım. Denize girebilirler, tesislerimiz devrede, misafirlerimizi bekliyoruz. Nüfus 28 bin olmasına rağmen 350 bin araç saydık. Bayramda da beklentimiz yurt içinden yurt dışından misafirlerimizi bekliyoruz. İlk mavi bayraklı plajın olduğu ilk tatil beldesi, Ankara ve İstanbul’a yakın, misafirlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Bölgede alt yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Dağlı “Arama çalışmalarının sona ermesi ile birlikte tüm ağırlık köylerimizin altyapı çalışmalarına verilmiştir. Bu anlamda hayatın hızla normale dönmesi için onarım ve temizlik devam etmekte olup en kısa sürede çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.