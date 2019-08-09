Vali Yerlikaya'dan bayram mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa iyilik ve hayırlar getirmesini diledi.

Vali Yerliyaka, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, bayrama kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade ederek, milletin her bir ferdinin, gönül coğrafyalarında, dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanların ve tüm İstanbulluların bayramını tebrik ettiğini belirtti.

Bayram vesilesiyle, kalplerin daha da yakınlaşmasını, birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Yerlikaya, mesajında "Bayram; huzurdur, dayanışmadır, kardeşliktir. Her bayram olduğu gibi bu bayram da yetimler sevinecek, dargınlar barışacak; eş dost, konu komşu ziyaret edilecek. Geçmişlerimizin ruhuna birer Fatiha göndermeyi de ihmal etmeyeceğiz. Ailece kurulan bayram sofralarında, yaşam sevincimiz daha da artacak." ifadelerine yer verdi.

Huzurlu bir bayram için Valiliğe bağlı tüm birimlerin görev başında, teyakkuzda olacağını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Baba ocağını şenlendirmek için yüz binlerce insanımız yola çıkıyor. Tüm kardeşlerimizden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Yorgun, dalgın ve uykusuz araç kullanmayın lütfen. Yolunuzu gözleyenlerin, gözünü yolda bırakmayın. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla dönün. Memlekete bizden de selam götürün. Bizleri mübarek bayrama kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum."

İstanbul Valisi Yerlikaya, vatan için evlatlarını kurban eden şehit ailelerinin ve kahraman gazilerin de bayramını tebrik ederek, "Bayram; İstanbul'a, Türkiyemize ve tüm insanlığa iyilik ve hayırlar getirsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla nice bayramlara." ifadelerini kullandı.



