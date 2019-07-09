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Vali Yerlikaya’dan Başkan Kılıç’a ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

09 Temmuz 2019 Salı 17:06
Vali Yerlikaya’dan Başkan Kılıç’a ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın da hazır bulunduğu ziyarette ilçeye dair hayata geçirilmesi planlanan projeler konuşuldu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’yı belediyedeki makamında ağırlayan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’nin çözüm bekleyen sorunlarını ve yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Maltepelilerin huzur ve refahı ile Maltepe’nin gelişmesi, ilçeye yapılacak yatırımlar konusunda kişi ve kurum ayırt etmeksizin el uzatan herkes ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Kılıç, Yerlikaya ve Dallı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Kılıç ayrıca belediye bünyesindeki tasarım atölyesinde çalışan Maltepeli kadınlar tarafından işlemesi yapılan hediyeyi Yerlikaya’ya armağan etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:06
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