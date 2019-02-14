İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Akit’e nezaket ziyareti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Akit Medya Grubu'nun Küçükçekmece'de bulunan genel merkezine nezaket ziyaretinde bulundu.14 Şubat 2019 Perşembe 11:44
Haber Merkezi
Akit Medya Grubu, Küçükçekmece’de bulunan genel merkezinde dün önemli isimleri ağırladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı ziyarette, güncel meseleler ele alındı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmede, İstanbul’a ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Akit Medya Grubu’nda gerçekleşen görüşmede, Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu da hazır bulundu. Görüşmenin ardından Vali Yerlikaya, nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu kardeşlere teşekkür etti. Karahasanoğlu ailesi de Yerlikaya’ya çalışmalarında başarılar diledi.
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