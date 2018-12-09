Vali Yerlikaya'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

Vali Yerlikaya, mesajında, tüm dünya insanlarının temel hak ve özgürlüklerini, insanlığın şeref ve haysiyetini evrensel boyutta güvence altına alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 70. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Milletin, insanı eşref-i mahlukat olarak gören derin ve geniş bir şuur muhitinin sakinleri olarak insana hak ettiği değeri tarihin her döneminde verdiğini aktaran Yerlikaya, barış ve huzurun hakim olması için üzerine düşen vazifeyi yerine getirmeyi bildiğini ifade etti.

Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Bu iradenin tezahürü olarak hamiyetperver milletimiz dünyanın en gelişmiş ülkelerinin gözlerini kör, kulaklarını sağır ettiği insanlık dramlarına, hiçbir vakit bigane kalmamış, her zaman mazlumların, mağdurların gölgesine sığındıkları bir güven kapısı olmuştur. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurtta ve dünyada barışın tesisi, temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında her türlü desteği vermeye devam edecek güçte ve kararlılıkta istikbale yürüyüşüne devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle necip milletimizin ve bütün dünya toplumlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum."