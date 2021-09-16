  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Vali Yerlikaya kentteki aşılama oranını açıkladı
Putin'den sinsi plan! 9 ülkede harekete geçtiler
'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı
Kötü haber açıklandı! 12 hamile kadın hayatını kaybetti
Korona Virüs Vali Yerlikaya kentteki aşılama oranını açıkladı
Korona Virüs

Vali Yerlikaya kentteki aşılama oranını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentte aşılama oranının yüzdesini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 13:05:00 -
Vali Yerlikaya kentteki aşılama oranını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentte aşılama oranının yüzde 82,5'e yükseldiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla, 1. doz 9 milyon 472 bin 237, 2. doz 7 milyon 291 bin 509, 3. doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay