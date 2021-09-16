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Korona Virüs Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu
Korona Virüs

Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu

Sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "16 Eylül itibarıyla 1.doz 9 milyon 472 bin 237, 2.doz 7 milyon 291 bin 509, 3.doz bir milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 13:38:00 - 2021-09-16 14:25:56
Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "16 Eylül itibarıyla 1.doz 9 milyon 472 bin 237, 2.doz 7 milyon 291 bin 509, 3.doz bir milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

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