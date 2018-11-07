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Vali Gül, sırada bekledi, personelle birlikte yedi

Gaziantep'te görevine dün başlayan Vali Davut Gül, bugün öğle vakti yemekhaneye gitti, yemeğini sıraya girerek aldı ve personelle birlikte yedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:24
Vali Gül, sırada bekledi, personelle birlikte yedi

Son kararname ile Sivas'tan Gaziantep'e atanan ve dün göreve başlayan Vali Davut Gül, kentte temaslarını sürdürüyor. Makamında da tebrikleri kabul eden Vali Gül, öğle vakti valilik yemekhanesini ziyaret etti. Buradaki valilik personeli ile tokalaşan Vali Gül, daha sonra personellerle birlikte sıraya girerek yemeğini aldı. Kendisine yer verenlere teşekkür eden ve sıra bekleyen Vali Gül, aldığı yemeğini de valilik personelleri ile birlikte yedi.

Vali Gül, öğle vakti valilik personellerini şaşırtan bu davranışını ise sosyal medya hesabından; "Mesai arkadaşlarımızın yemekhanesini ziyaret ettik, Gaziantep'te vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunacağız" notuyla paylaştı. (DHA)

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:24
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