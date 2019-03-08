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Vali Yazıcı’dan kadınlara karanfil

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Balıkesir Valiliğinde çalışan kadınlara ve valiliğe gelen kadınlara çiçek takdim ederek, ’8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 14:26
Vali Yazıcı’dan kadınlara karanfil

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Balıkesir Valiliğinde çalışan kadınlara ve valiliğe gelen kadınlara çiçek takdim ederek, ’8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladı.


Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Valilikte çalışan bayanları çalışma ofislerinde ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada; "Toplumun ve ailenin temel direği olan kadınlarımız tarihimizin en eski dönemlerinden bugüne kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönem fedakarlıkların en güzelini göstermiştir. Milli Mücadele Döneminde kadınlarımızın gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret, asla unutulmayacaktır. Bu vesileyle başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın ’Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:26
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