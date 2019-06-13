0553 313 94 23

Vali Yazıcı’dan Jandarmaya kutlama mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, jandarma teşkilatının 180.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:23
Vali Yazıcı’dan Jandarmaya kutlama mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Yazıcı mesajında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bağrından çıkmış İçişleri Bakanlığımıza bağlı kahraman Türk jandarmasının, kırsalda asayiş ve güvenliğin sağlanmasında önemli görevler üstlendiğini ifade etti.


Mesajında Jandarmanın hizmetlerine vurgu yapan Vali Ersin Yazıcı, jandarmanın ülke genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönünde önemli hizmetler ifa ettiğini belirterek,"Emniyet teşkilatıyla birlikte toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki en temel unsurlardan olan jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Jandarma teşkilatımız, kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleri ile milletimizin takdirini kazanmıştır. Her geçen gün kendisini geliştirerek ülkemizde huzur ve güvenliğin temininde çok takdir edilecek bir yere ulaşmıştır. İlimizde de jandarma teşkilatı büyük bir fedakarlıkla gayretle vazife icra etmektedir. Modern teknolojinin tüm imkanlarına sahip olan jandarma teşkilatı; büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde en üst düzeyde verimliliği alabilecek şekilde çalışmaktadır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit haberlerinden etkilendi, askeri müdahale robotu tasarladı
    1. Şehit haberlerinden etkilendi, askeri..
    2. Atatürk Üniversitesi 8 alanda İlk 500..
    3. Kütahya’da geçen yıl 4 bin 617 kişi..
    4. Borsa ilk yarıda düştü
    5. Beşiktaş’ta 2016 yılında yaşanan terör..
    6. Yenilenebilir enerjide istihdam 11..
    7. FETÖ’den iki eski astsubaya 7’şer..
    8. Gözlem noktalarına askeri sevkiyat
    9. Erzincan Fen Lisesi filografi, resim..
    10. Bu da kadınlara özel ‘çay evi’
    11. “İmamoğlu ve LGBT ilişkisi” hakkında..
    12. "Tankerlere saldırıyı tanımlamak için..
    13. BDDK'dan iç talebe çifte destek
    14. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    15. Marketine gelen çocuğu taciz ettiği..
    16. Vali Arslantaş’tan Jandarma..
    17. Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis..
    18. Erdoğan paylaştı! İşte yeni askerlik..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Geleneksel Futbol Şenliği Turnuvası
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu