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Vali Yazıcı’dan, Basın Bayramı mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

23 Temmuz 2019 Salı 10:40
Vali Yazıcı’dan, Basın Bayramı mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Vali Yazıcı mesajında, "Yaşadığımız bölge ve dünyadaki gelişmeleri, doğru, yansız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, toplumu aydınlatmak, eksiklik ve aksaklıkları sorgulamak, ihtiyaç sahipleri ile görevliler arasında köprü vazifesi kurmak gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlenen basın mensuplarının, zaman ve mekan mefhumu gözetmeden çalışmasını ilimiz ve ülkemiz adına büyük bir kazanım olarak görmekteyim" dedi.


Vali Yazıcı, " Basın mensupları mesleklerinin tüm imkanlarını sunuyor"


Basın kuruluşlarının, önemli bir toplumsal görev icra ettiklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Yerel basın da Balıkesir’imiz de ve bölge illerimizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağladığı gibi, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına da önemli katkılar sunmuştur. İlimizde görev yapan basın mensuplarımız; mesleklerinin tüm imkanlarını kamuoyunun bilgilendirilmesine sunmasının yanı sıra; Balıkesir sevgisi ile ilimizin her yönden daha da gelişip güzelleşmesi yönünde kullanmaları da bizleri ayrıca mutlu kılmaktadır" dedi.


"Basın bir milletin ortak sesidir"


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada basın, başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür’ sözünü hatırlatan Vali Yazıcı, "Kamu yararını gözeterek vatandaşların yalnızca gerçeği öğrenmesine çalışan ve bu işi yaparken gazetecilik mesleğinin gerektirdiği ilkelere uyan bir habercilik anlayışı, toplumsal bilincin ve demokrasinin gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Demokrasi ve adalet ilkelerinden ödün vermeyen, doğruluk ve toplumsal faydayı kendisine ilke edinen; ahlaki duruşa sahip bir basın vazgeçilmezdir. Bununla birlikte haber kaleme alınırken ve duyurulurken demokratik kurallara bağlı kalınması yanında etik değerlere de önem verilmesi, haberde kişi haklarına yönelik ihlallerin yaşanmaması gerekmektedir. Bu konuda üzerlerine büyük görevler düşen basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İlimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Halkın ortak sesini doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla dile getirip, kamuoyunun beklentilerini yansıtmak suretiyle çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayan basın mensuplarıyla, el ele vererek hep birlikte Balıkesir için en iyi hizmetleri vermeye devam edeceğiz" dedi.


Demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına şükranlarını sunan Vali Yazıcı, "İlimizde ve bölgemizde duyarlı, sorumlu ve özverili şekilde görevini yerine getiren değerli basın mensupları nezdinde tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:40
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