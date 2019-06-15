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Vali Yazıcı’dan Babalar günü mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Babalar Günü" için tüm babaların "Babalar Günü’nü" kutlayan bir mesaj yayımladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 20:37
Vali Yazıcı’dan Babalar günü mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Babalar Günü" için tüm babaların "Babalar Günü’nü" kutlayan bir mesaj yayımladı.


Vali Yazıcı mesajında, tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak, hayatta olmayanları rahmetle andı.


Vali Yazıcı, "Çocuklarını milli, ahlaki ve insani değerler çerçevesinde yetiştirebilmek için çaba gösteren fedakar babalarımızın; sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyorum" ifadesini kullandı.Vali Ersin Yazıcı, babaların ailedeki rolünün önemine işaret ederek sadece Babalar Günü’nde değil her zaman gönüllerinin hoş tutulması gerektiğini belirtti.


Vali Yazıcı, “Sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereği”


Babalarımızın sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarıyla kurulmuş güçlü bir aile yapısının temel taşını oluşturduklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Ailenin mutlu, huzurlu, güven içinde bulunmasında, çocukların yetiştirilmesinde, onlara sahip çıkılmasında babalarla annelerin ortak katkı ve sorumlulukları vardır. Hem bir baba hem de Balıkesir Valisi olarak, bu kutsal ve anlamlı günde tüm babaları sevgi ve saygıyla kucaklarken; babalarımızın toplumsal yaşamda üstlendikleri çok yönlü görevlerle sadece sevgiyi değil saygı, hürmet ve ilgiyi de ziyadesiyle hak etmekte olduklarını belirtmek isterim. Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir"dedi.


Vali Yazıcı, "Babalarımız tecrübeleri ile her zaman yol gösterici oldular"


Hayatları boyunca maddi ve manevi bütün imkanlarını aileleri için seferber eden babalarımızın, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olduklarını vurgulayan Vali Yazıcı, "Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle, bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, vatanımızın ve tüm evlatların güvenliği için feda eden aziz şehit ve gazi babaları başta olmak üzere, tüm saygıdeğer babalar ve baba adaylarının ’Babalar Günü’nü kutluyor; ebediyete intikal edenleri saygı ve rahmetle anıyor, hayatta olanlara aileleri, evlatları, torunları ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzurla dolu bir ömür geçirmeleri temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 20:37
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