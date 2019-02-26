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Vali Yazıcı, “Vergi vermek kutsal bir vatandaşlık görevidir”

Bu yıl 30.

26 Şubat 2019 Salı 15:33
Vali Yazıcı, “Vergi vermek kutsal bir vatandaşlık görevidir”

Bu yıl 30.’su kutlanan Vergi Haftası nedeniyle, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol başkanlığındaki heyet Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.


Her geçen yıl artan bir vergi bilincine sahip kitlelerle buluşan, başta gönüllü uyumu yüksek mükellef ziyaretleri olmak üzere birçok sosyal etkinlikler yanında, vergi kavramını kamuoyunun gündemine sunmak amacıyla düzenlenen, Vergi Haftasının bu yıl 30.’su kutlanıyor. Ziyarette Vergi Haftası etkinlikleri hakkında Vali Ersin Yazıcı’ya bilgi veren Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, şöyle konuştu: "Vergi Haftası’nın 30.’sunu kutlayacağız. Vergi Haftası çerçevesinde protokol ziyaretleri, meslek odaları ve okul ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Öğrencilere konferanslar ve hediyeler vereceğiz. Yapılan etkinliklerle verginin önemini anlatmaya çalışacağız" dedi.


Vali Yazıcı, “Vergi vermek kutsaldır”


Vali Yazıcı, ziyaretten son derece memnun kaldığını belirterek bu haftanın çok önemli olduğunu, Balıkesir’de ilgili kurumların gayretleri ve çalışmaları sonucunda toplumda oluşturulan vergi bilincinin dikkat çektiğini söyleyerek tüm çalışanları kutladı.


Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, "Ziyaretiniz nedeniyle teşekkür ediyorum. Hepinizin Vergi Haftası’nı kutluyorum" diyerek tüm Maliye Teşkilatının Vergi Haftası’nı kutladı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:33
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