Vali Yazıcı, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla iftar yaptı

Balıkesir Vali Ersin Yazıcı ve eşi, korunmaya muhtaç çocuklar ve onları evlerine alarak ikinci aileleri olan, kendi evlatları gibi sahiplenen gönül zengini ebeveynlerle birlikte iftar yaptı. Balıkesir’de barınmaya ve korunmaya muhtaç çocuklar ve bu çocuklara refakat eden aileler için Balıkesirli bir şirketin katkılarıyla iftar programı düzenlendi.

Vali Ersin Yazıcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" projesi kapsamında koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi. Vali Yazıcı ve Bayan Yazıcı, ailelerle tek tek konuşarak koruyucu ailelerin yanına yerleştirilen çocukların durumları, ailelerle uyumları ve aile yaşantıları hakkında bilgiler aldı. Ailelerle sohbet ederek, koruyucu aile olma noktasında böyle güzel bir sosyal konuda duyarlılık gösterdikleri için kendilerine teşekkür etti. Bu organizasyonun çok anlamlı olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, aileler ile birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ailelerin çok hayırlı bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Vali Yazıcı, "İnsan, insana emanettir"

Koruyucu ailelerin çok hayırlı bir sorumluluk üstlendiklerini belirten Vali Ersin Yazıcı, "Balıkesir’de Mayıs 2019 itibarıyla 147 koruyucu aile yanında 171 çocuk bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerle aile ortamından uzak kalmış çocuklarımıza aile ortamı sunmak bizlerin görevi. Devlet olarak bunu bizler yaparken aile ortamına sahip çıkan insanlarımızın da bu ortamdan uzaklaşmış çocuklara sahip çıkması, onları kendi evlatları gibi görüp aile sevgisi ve şefkatiyle gözetmesi bizleri son derece sevindirmektedir. Aile ortamından uzak kalmış çocuklarımıza hep beraber sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnsan insana emanettir. Paylaşmanın kendine has bir bereketi var. Devletimizin kolları, kimsesiz yavrularımızı sarıp sarmalamak için sonuna kadar açıktır. Eskiden olduğu gibi birçok çocuğun aynı odada yaşamak zorunda olduğu çocuk yurtları ortadan kalkmıştır. Sevgi Evleri, çocuklarımız için sıcak yuvalar olmuştur. Bunun bir adım ötesinde ise koruyucu aileler bulunmaktadır. Ben bu davranışınızın diğer ailelere de örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Yazıcı, "Unutulmamalıdır ki sevgi ve korunma hakkı çocukların en doğal haklarıdır"

Ailelerinden uzak düşmüş çocuklara yuva olan koruyucu ailelerin hakkının ödenmeyeceğini vurgulayan Vali Yazıcı,"Koruyucu ailelerimiz olarak sizler devletimiz ve bizim için çok önemlisiniz, bizler de bu akşam sizlerle iftar soframızı paylaşmak ve sizlerle beraber olmak istedik. Sizler de belki hayatınızda hiç tanımadığınız çocuklara evinizi açtınız, daha da önemlisi gönlünüzü açtınız. Onların hayata sarılmalarını sağlıyorsunuz. Bundan daha hayırlı, daha güzel bir hizmet olamaz. Bizim devlet geleneğimizde ihtiyaç sahibi, muhtaç olan vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkmak, onlara kucak açmak, ihtiyaçlarını karşılamak, çocuklarımızı istikbale hazırlamak ve bunlar gibi meziyetler mevcut olup bunun uygulamalarını özellikle son 15-20 yılda daha çok fark etmekteyiz. Çocuklarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın özel bir duyarlılığa ve özel bir korumaya ihtiyacı vardır. Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma hakkı çocukların en doğal haklarıdır" şeklinde konuştu.

Aileye önem verilmesi gerektiğini ve aile kavramının yaşatılırsa toplumun güçlü olacağını belirten Vali Yazıcı, "Bu buluşmaların anlamı aslında hepimizin büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Çocuklarımıza bir aile kazandırdığımız, onları aile ortamında çok iyi yetiştirdiğimiz zaman onları güvence altında geleceğe hazırlamış oluyoruz. Bu konudaki tüm çalışmaları destekliyorum Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi’En hayırlı ev içinde yetim olan ve yetime iyi davranılan evdir.’İnanıyorum ki; sizlerin evleri de bakıma muhtaç çocuklarımızın bulunduğu o en hayırlı evlerdendir. Bu iftar yemeği için katkılarını esirgemeyen Kula Ailesine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar programına Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, İş İnsanı Faruk Kula, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.