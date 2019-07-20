Vali Yazıcı, müze okulu ziyaret etti

Balya’ya bağlı Akbaş mahallesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle yapılan okul, ziyaretçilerini ağırlıyor. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarihi okulu ziyaret etti.

Vali Ersin Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk köy okulu unvanına sahip Balya Akbaş Etnografya Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Müze yetkilisi Nurcan Akyol’dan sergilenen eserler hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, ziyaretin sonunda müze anı defterini imzaladı.

Akbaş Etnografya Müzesi’nde 1929 yılında eğitim öğretime açılan okulun eşyaları, öğrencilere ait kayıtlar, sıralar, kara tahta ve kitaplar bulunuyor.

1929 yılından itibaren görev yapan öğretmenlerin ve öğrencilerin fotoğraflarının da sergilendiği müze büyük ilgi görüyor.

Vali Ersin Yazıcı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, sergilenen eserlerin etkileyici ve genç nesillere ışık tutucu nitelikte olduğunu belirtti.

Vali Yazıcı, müzeden çok etkilendiğini belirterek, ülkenin yakın tarihini sergilemenin çaba ve emek istediğine dikkat çekerek,bu müzelerin toplum belleğine katkı koyduğunu kaydetti.

Vali Yazıcı "Balıkesir için bulunmaz bir eser"

Balıkesir’deki en heyecan verici ve mutlu anlarından birini yaşadığını belirten Vali Yazıcı, "Burası Cumhuriyet tarihimizin ilk köy ilkokulu. Eğitim hayatına ilişkin manevi değeri çok yüksek eserleri/belgeleri görme fırsatı buldum. Burada çok maddi değeri olmasa da bizim için manevi değeri yüksek olan tarihi eşyalar ve eserler var. Balıkesir için bulunmaz bir eserdir. Müzenin Balıkesir’imize kazandırılmasında emeği geçenleri kutlar, başarılar dilerim" dedi.

Vali Yazıcı, "Bu müzeyi mutlaka ziyaret edin"

Müzenin özellikle çocuklar ve gençler tarafından görülmesi gereken bir yer olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Bu müzeyi mutlaka ziyaret edin. Bu müze de özel bir girişimcilik sayesinde topluma kazandırılmıştır. Bu tür yerleri topluma kazandırmak, yaşatmak ve motive etmek biz yöneticilerin görevi. Bu eserlerin sergilenmesi ve gelecek nesillerimize tarihimizi ve kültürümüzün aktarılması açısından son derece önemli. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızı müzemizi görmeye davet ediyorum" diye konuştu. Vali Yazıcı, daha sonra müze özel defterini imzaladı.

OKULUN TARİHÇESİ:

Akbaş Köyü İlkokulunun bulunduğu yer Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım’ın Balıkesir ziyaretlerinde tespit edilir. Atatürk ve eşi Latife Hanım 6 Şubat 1923 tarihinde Balya’da bulunan Kazım Özalp Paşa’nın komutanlığını yaptığı 3. Fırka’yı teftişe giderler. Yol üzerinde bulunan Akbaş Köyü’nde mola verirler. Akbaş Köylüleri, Atatürk ve eşini, okulun olduğu yerde bulunan kır kahvesinde kurban keserek ağırlarlar. Gazi Mustafa Kemal köylülerle yaptığı sohbette Kurulacak Türkiye Cumhuriyeti ve bu cumhuriyetin erdemlerini anlatır. Köylerde açılacak mekteplerde yetişecek çocuklarla ülkemizin kalkınmasını anlatır. Eşi Latife Hanım da; "Kemal, mektep bu oturduğumuz yerde yapılsın" diyerek okulun yerini belirler. Akbaş Köyü ileri gelenlerinden Ahmet Akbaş, Gazi Mustafa Kemal ve eşinin köyden ayrılmalarının ardından, mektep işi için Balya madeninde çalışan İstanbullu mimar - mühendis Nuri beye mektep yapımı için plan çizdirmiş ve yardım istemiştir. Okulun temeli 1923 yılında atılmış, Akbaş köylülerinin gayreti ve katkıları ile 1929 yılında "Akbaş Köyü İlkokulu" olarak eğitim ve öğretime açılmış. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile (1928 ) yeni harflerle eğitim ve öğretime başlayan Akbaş Köyü İlkokulu, bu anlamda ilk açılan okuldur.