Vali Yazıcı, İstanbul Siyasalda okuyan arkadaşlarıyla buluştu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İstanbul Siyasal Mezunları Derneği Kocaeli Grubunu makamında kabul etti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı kabulde, aynı fakülteyi bitiren arkadaşlarıyla bir araya gelmelerine ve tüm mezunlarla tanışıp kaynaşmalarına vesile olan Siyasal Vakfının önemine vurgu yaptı. Vali Ersin Yazıcı, devletin farklı mertebelerinde önemli görevler üstlenen değerli konukları Balıkesir’de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Kamuda ve özel sektörde kariyer yapan Siyasal mezunlarının artık toplumun siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel tüm kesimlerinde ağırlığını hissettiriyor. Siyasal Vakfı üyesi olarak, vakfın çalışmalarına elimden geldiğince destek olmayı sürdüreceğim" dedi.

Birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Vali Yazıcı, kaynaşmanın sağlanmasından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak mezunlarla tanışıp kaynaşmaya vesile olan Siyasal Vakfı Kocaeli Grubuna teşekkür etti.

Güzel bir sohbet havasında geçen ziyaret sonrası grup üyesi Ahmet Şahin’e ait bir fotoğraf, Vali Ersin Yazıcı’ya hediye edildi.