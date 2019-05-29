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Vali Yazıcı, huzurevinde yaşlılara iftar verdi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve eşi huzurevi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:47
Vali Yazıcı, huzurevinde yaşlılara iftar verdi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve eşi huzurevi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.


Vali Yazıcı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bayan Yazıcı ile birlikte huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenen ve onlarla sohbet eden Vali Yazıcı, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında her yıl yaşlılarla beraber olmaktan mutlu olduğunu söyledi.Huzurevi sakinlerinin mutluluğu için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını belirten Vali Yazıcı, mağfiret ve birlik ayı Ramazan’da yaşlıların unutulmaması gerektiğini hatırlatarak, "Burada kalan değerli büyüklerimizin huzurunu ve refahını sağlamak bizlerin başlıca görevidir. Millet olarak bu mübarek ayı halkımızla eş ve dostlarımızla sofralarımızı paylaşarak kardeşlik örneği sergiliyoruz. Siz değerli büyüklerimiz de bu güzelliğe anlam katıyorsunuz" dedi.


Vali Yazıcı, "Yaşlılarımız gözümüzün nurudur"


"İnsanoğlu doğum ile ölüm arasında iki kapılı bir handa gündüz gece giden yolcudur" diyen Vali Yazıcı, "İnsan bir yolcudur. Gençlikten ihtiyarlığa ve ebede kadar yolculuğu devam eder. Nasıl ki çocuklarımız gözbebeğimizdir, yaşlılarımız da gözümüzün nurudur. Onlara gereken değeri vermeliyiz. Nasıl ki, gençler bizim geleceğimizse, yaşlılarımız da bilgelik kaynağımızdır.Kendi yaşlımızı, engellimizi, çocuğumuzu mutlu etmeden topluma huzur getiremeyiz. Milletimiz, büyüklere saygı göstermeyi, küçüklere sevgi anlayışıyla birleştirmiş, böylece toplumsal huzuru, milli birliği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma olgusunu güçlü tutmayı başarmıştır. Bizleri yetiştiren ve topluma kazandıran yaşlılarımıza gereken sevgi ve hürmeti göstermeliyiz. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve saygıdır. Türk toplumu bu temel kural doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı yaşamın her evresinde ilke edinmiştir. Yaşlılara gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Bizim için en önemli varlıklardan birisi büyüklerimizdir. Onlara sahip çıkamayan milletlerin, devletlerin geleceğinin aydınlık olması mümkün değildir"dedi.


Vali Yazıcı, "Yaşlılar için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmıyor"


Devletin yaşlıların bakım ve rehabilitasyonları için çok önemli hizmetler sunduğunu ve huzurevi sakinlerinin hayatlarını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığını kaydeden Vali Yazıcı, Valilik olarak her zaman onların yanlarında olduklarını belirtti.


Ziyaretten fazlasıyla mutlu olan huzurevi sakinleri ise, "Valimizin bizimle iftara katılması ve bizim halimizi hatırımızı sorması bizleri çok mutlu etti. Bu akşam bizimle iftar yapması bizi de kendi ailesi gibi gördüğünü gösteriyor. Bizleri her bulduğu fırsatta ziyaret etmeyi ihmal etmeyen valimize teşekkür ediyoruz" dediler.


İftar programına Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:47
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