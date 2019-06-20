Vali Yazıcı Edremit’te yatırımları denetledi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit ilçesinde yapımı devam eden Edremit Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte Edremit ilçesinde yapımı devam eden Edremit Kültür Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Söz konusu merkezin inşaatında, Nisan ayı ortasında incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, müteahhit firma yetkisiyle görüşmüş ve işçiliği beğenmediğini söylemişti. Vali Yazıcı, kısa sürede eksikliklerin giderilmesini istemişti.

İşçiliğini beğenmediği için müteahhit firma yetkililerini uyardığı Edremit Kültür Merkezi inşaatında yeniden incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, "Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız (YİKOB) tarafından ihalesi yapılıp yapımı devam eden kamu yatırımlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunuyorum. Temel amacımız, bir an önce inşaatlarımızı tamamlamak. Bu tür denetimler aralıksız sürecektir. İlimizde yapılan yatırımları yerinde bizzat görerek inceliyorum ve bizzat takip ediyorum. Balıkesir genelinde aynı anda yürütülen projelerimizin fiziki gerçekleşmelerini yine bu ziyaretlerde bizzat yerinde gözlemliyoruz. Bu denetlemeler sırasında işlerin hızlı yürüyüp yürümediği konusuna bakıyoruz. Bizim görevimiz, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve herhangi bir aksiliği bildirmek. Balıkesir’de yapılan çalışmaları yerinde denetliyorum. Her bir çalışmanın durumu hakkında fikir sahibiyim. Bu merkezimiz tamamlanmak üzere. Bu projeyi hayata geçirmek için sabırsızlanıyor, bunun için çırpınıyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, yapımı devam eden binaların inşaat kalitesi bakımından da son derece titiz davranılması gerektiğini,binaların yapımında hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını, bu nedenle yakın zamanda hizmete sunulacak bu tesisin günümüzün en iyi donanımıyla ilçemize kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir halkının her şeyin en güzeline ve en iyisine layık olduğunu belirterek, "Yapılan hizmetlerin tamamı vatandaş odaklıdır. Yani vatandaşımıza en iyi ve en güzel hizmeti vermeyi arzu ediyoruz. Bu bakımdan Devletimiz Balıkesir’e her alanda büyük yatırımlar yapmaktadır." dedi.