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Vali Yazıcı, " Depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız"

Afet ve Acil Durum (AFAD) Balıkesir İl Müdürlüğü görevlileri, toplumda deprem bilincini oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen ’Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Vali Yazıcı, " Depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız"

Afet ve Acil Durum (AFAD) Balıkesir İl Müdürlüğü görevlileri, toplumda deprem bilincini oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen ’Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.


Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında da "Deprem Haftası"nı kutladıklarını belirten İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, Vali Yazıcı’ya yaptıkları çalışmalar ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Deprem Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikler hakkında bilgiler veren AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, okullarda ve vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen bilgilendirmelerde öğrenci ve vatandaşa afet bilinci ve eğitimi verildiğini söyledi. Okullarda ayrıca tahliye eğitimlerinin de verildiğini belirten Şahin, İlimizde farkındalık oluşturmak için yıl boyunca eğitim ve etkinliklere devam edeceklerini söyledi.


Vali Yazıcı, " Depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız"


"Sivil Savunma Günü" ve deprem konusuna dikkat çekmek, depreme daha fazla hazır olunmasını sağlayacak her türlü tedbiri desteklemek amacıyla kutlanan "Deprem Haftası" gibi önemli günlerde yapılan etkinliklerle vatandaşlarımızın daha fazla bilgilendirilmesinin amaçlandığını belirten Vali Yazıcı, doğal afetlere ülke olarak her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin kabullerinden dolayı Vali Yazıcı’ya teşekkür ederken, Vali Yazıcı da AFAD çalışanlarına başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
  1. doğa

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