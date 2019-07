Vali Yazıcı: "Balıkesir, 15 Temmuz’da ki duruşuyla onuruna sahip çıktı"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı yayımlamış olduğu mesajında; darbe girişimi sırasında Balıkesir Valisi olarak görev yaptığını anımsatarak "Yöneticilik kariyerimdeki en zorlu gecelerden biriydi" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, şahsım ve valisi olmaktan büyük onur duyduğum ’Balıkesir’ adına, "15 Temmuz 2016 tarihinde, milletimizin iradesine ve demokrasimize yapılan, kabul edilemez alçak kalkışma girişimini bir kez daha kınıyor, Şehit ve Gazilerimizi şükranla anıyorum. 15 Temmuz, Türk Milletinin tüm Dünya’ya verdiği en güzel mesajdır" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, "15 Temmuz’daki darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren darbeye karşı demokrasinin yanında yerini almış Balıkesir’in Valisi olarak halk iradesine saldırmış odaklarla mücadelenin önemini bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Balıkesirli hemşehrilerinin FETÖ’nün oyununa gelmeyerek birlik ve beraberlik içinde düzenlenen saldırıya karşı durduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Hem Türkiye genelinde hem de Balıkesir’de dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Halkımızın bir bütün olarak dişini, tırnağına takarak, çok zor şartlarda 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan FETÖ saldırılarına karşı Türkiye’nin dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en anlamlı, kahramanca direnişlerinden biridir. Kurtuluş Savaşı esnasında gösterdiğimiz birlik ruhunu tekrar göstererek zor zamanlarda farklılıklarımızı bir kenara bırakarak nasıl kenetlenebildiğimizi dosta düşmana bir kez daha gösterdik. Türkiye’nin birlik, beraberlik ve bağımsızlığına yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Koca Seyit’in torunları, Kuva-yi Milliye ruhunu başlatan Balıkesirli hemşehrilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şehrin meydanındaki o heybet, hainlerin kalplerine öyle korku verdi ki şehrimizde hiçbir teşebbüse geçemediler. Balıkesirlinin gönlüne Kuva-yi Milliye aşkı, vatan aşkı, millet aşkı düşmüşse korku nedir bilmez. Balıkesirli dün olduğu gibi bugün de bağımsızlık uğrunda Türkiye’mizin hazır kıtasıdır"dedi.

Vali Yazıcı, "Huzurun ve istikrarın yanındayız"

Türkiye’nin 2023 hedeflerine kararlı adımlarla yol aldığını ifade eden Vali Yazıcı, "Bizler de Cumhuriyetin kuruluşunun kilometre taşları Zeybeklerle, Yörüklerle, Efelerle Balıkesir halkı, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, üniversitemiz ve sivil toplum kuruluşlarımız uyum içerisinde, özveriyle çalışarak, bu kortejin en önünde olmaya gayret gösteriyoruz. Biz Balıkesir’imizi, bu cennet vatanı, daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Biz iyinin, doğrunun, huzurun, istikrarın yanındayız. Biz Balıkesir’in, Milletin, Türkiye’nin tarafındayız. Bu güzel şehir, bu güzel insanlar, her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Şimdi çalışma zamanı, çok çalışacağız. Bilimde, kültürde, sanatta ve hayatın her alanında göstereceğimiz çabalar ve elde edeceğimiz başarılar, bugünlere ulaşmamızı sağlayan kahramanlara teşekkürümüzü, bağlılığımızı, miraslarına sahip çıktığımızı kanıtlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, Vatanlarını yaşanmaz kılanlardır"

Mesajına Cemil Meriç’in "Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır" sözü ile devam eden Vali Yazıcı, "Bugünlerde vatanımıza kastedenler çok. Allah, Yeni Türkiye’nin yolunu açık etsin. Kendini bilmezlere, vatanını yaşanmaz kılmak için çalışanlara fırsat vermesin" dedi.

Vali Yazıcı, "Yapılan teşebbüsün adı vatana ihanettir"

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Türk Milletinin çok önemli bir sınav verdiğini, Türk Milletinin vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkarak darbe kalkışmasına geçit vermediğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, başta FETÖ/PDY yapılanması olmak üzere terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade ederek, "Yapılan teşebbüsün adı vatana ihanettir. FETÖ ile ilgili bizim mücadelemiz bunların kökü kazınana kadar devam edecek. Bunları bitireceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, onlara kurşun atan, bomba atan, insanlıktan nasibini almayanların yanına bunu bırakmayacağız. Aziz Şehitlerimizin, isimlerini de asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız.Demokrasiye bu kadar layık olduğunu böylesine kanıtlamış olan Türk halkı çok daha güzel hedeflere el birliğiyle ulaşacaktır.Terör saldırıları ülkemizin huzurunu, milletimizin birliğini ve barış içinde yaşamasını, kardeşlik hukukunu asla yok edemeyecektir. Türk halkı, ister FETÖ olsun ister bir başka terörist grup olsun, bunların topraklarımızda yeşermesine izin vermeyecektir. Allah 15 Temmuz’u bir daha bu millete yaşatmasın" dedi.

Vali Yazıcı, Şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındayım"

Şehitlik ve Gaziliğin kültürümüz açısından önemini yineleyen Vali Yazıcı,"Hiç şüphesiz Şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Bununla birlikte artık her yıl 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Günü’nde kendilerini hassaten yâd edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. Bizlere milli irade ve demokrasinin hâkim olduğu bir gelecek sağlamak için canlarını feda eden 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi Şehitleri ve tüm Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, Gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum. Şehitlerimizin emanetleri olarak gördüğümüz geride bıraktığı yakınlarına aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Bu konuda Şehit yakınlarımızın ve Gazilerimizin her türlü meselelerinde Vali olarak ben de her zaman yanlarındayım" diye mesajını tamamladı.