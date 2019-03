Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, her şartta göreve yapan hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Toplum sağlığının güvence altına alınmasının sosyal devlet anlayışının gereği olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Ülkemizde son dönemlerde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Kaliteli bir sağlık sistemi, sağlıklı bir toplumun da birinci şartıdır. Ülkemiz, birçok alanda olduğu gibi sağlık hizmetleri alanında da önemli başarılarla gündeme gelmekte, sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler, hayata geçirilen önemli projeler son derece sevindiricidir "dedi.

Vali Yazıcı, “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”

Sağlıklı toplumların her alanda başarılı olacağını ifade eden Vali Yazıcı, "Hayat devam ettikçe, tıp insanoğlunun en önde gelen uğraş alanlarından biri olmaya devam edecektir. Her şartta ve her koşulda hizmet vermek için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın üstlendikleri bu kutsal görevi başarı ile sürdürecekleri inanç ve temennisiyle, başta Balıkesir’de olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında sağlık hizmeti veren tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.