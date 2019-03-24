0553 313 94 23

Vali Yazıcı 104 yaşındaki Kıymet öğretmeni ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle 104 yaşına giren emekli öğretmen Kıymet Gazez’i Gönen’deki evinde ziyaret etti.

24 Mart 2019 Pazar 15:40
Vali Yazıcı 104 yaşındaki Kıymet öğretmeni ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle 104 yaşına giren emekli öğretmen Kıymet Gazez’i Gönen’deki evinde ziyaret etti.


Gönen ilçesinde yaşayan ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan 104 yaşındaki Kıymet Gazez, Vali Ersin Yazıcı ile görüşmesinde öğrencilik yıllarında yanına kadar gelen Atatürk’ün elini öpemediği için hala pişmanlık duyduğunu söyledi.


Vali Ersin Yazıcı, 104 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez’i Gönen’deki evinde ziyaret etti. Uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden ve binlerce öğrenci yetiştiren Kıymet öğretmene şükran duygularını ileten Vali Yazıcı, "Sizlere hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Vali Yazıcı’ya anılarını anlatan Kıymet öğretmen, ziyareti nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Beni ikinci defa evimde ziyaret ederek onurlandırdınız" dedi.



Vali Yazıcı: "Öğretmenlik bir ömür boyu sürer"


Öğretmenliğin bir ömür boyu sürdüğünün altını çizen Vali Yazıcı, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en kutsal ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmenler, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, gençleri hayata hazırlayan ve toplumun sürekli önünde giden gönül erleridir. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleğidir. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanmayacak kadar saygın; sınırları, okul ve sınıf duvarları ile tarif edilemeyecek kadar ağır sorumluluk isteyen; sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir" dedi.


Balıkesir genelinde yaşlı çınarları ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Gönen ilçemizde ikamet eden ilimizin en yaşlılarından 1915 doğumlu Kıymet öğretmenimizi ziyaret ettik. Allah sağlıklı ve hayırlı ömür versin. Yaşlılarımızı sadece belirli gün ve haftalarda hatırlamak yeterli değil. Onlarla ilgilenmek için akrabalık bağımızın olması da gerekmiyor. Çevremizdeki, mahallelerimizdeki yaşlılarımızı ziyaret edelim. Onlarla bir arada olarak mutlu edelim" dedi.



"Yaşlılarımıza sevgi ve hürmet göstermeliyiz"


Kültürümüzde yaşlı insanların ayrı bir değeri ve önemi olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Milletimiz, büyüklere saygı göstermeyi, küçüklere sevgi anlayışıyla birleştirmiş, böylece toplumsal huzuru, milli birliği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma olgusunu güçlü tutmayı başarmıştır. Bizleri yetiştiren ve topluma kazandıran yaşlılarımıza gereken sevgi ve hürmeti göstermeliyiz. Yaşlılarımızın yalnız kalmamaları için üzerimize düşen görevi itinayla yerine getirmeliyiz" diye konuştu.



Atatürk’ün elini öpemediği için çok pişman


Emekli öğretmen Kıymet Gazez’e Vali Ersin Yazıcı’nın yaptığı anlamlı ziyarette güzel anlar yaşandı. Gönen ilçesinde 1915’te doğan ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Kıymet Gazez de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile iki kez karşılaştığını belirtti. İlk karşılaşmasının 1932 yılında Balıkesir’de, Kız Ortaokulunun üçüncü sınıfında öğrenciyken gerçekleştiğini belirtirken Gazez, şunları söyledi: "Sınıfımızda 16 kız vardı. O gün, okulumuza Atatürk’ün geleceği söylendiğinde hepimiz çok heyecanlandık. Derslere ara verildi ve Atatürk’ü beklemeye başladık. Benim masam, pencerenin yanındaydı. Gri renk bir sivil takım elbiseyle Atatürk, sınıfımıza girdi. Selam verip bizlere gülümsedikten sonra arkaya, benim masamın yanına gelerek, arkasını cama dayadı. Bir arkadaşımızı tahtaya kaldırdı. Bir ara elini, masamın üzerine koydu. O anda uzanıp elini öpmek istedim ancak cesaret edemedim. Bir süre sonra da sınıfımızdan ayrıldı. Bugün, halen neden Atatürk’ün elini öpemediğime üzülüyorum. Bundan bir sene sonra, Cumhuriyet’in 10. yılında Bursa Öğretmen Okulu öğrencisi iken okulun izcisi olarak Ankara’ya gittim. O gün Atatürk, kurmaylarının da bulunduğu bir araçla stadyuma giderken çok yakınımızdan geçti. Elimi uzatsam ona dokunabilecek kadar yakındım" dedi.


Ziyarette Vali Ersin Yazıcı’ya Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ahmet Çakar eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:40
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sınır tanımaz ifadelerin son bulmasını bekliyoruz"
    1. "Sınır tanımaz ifadelerin son..
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 1..
    4. Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu
    5. Yine düğün yine maganda! 8 yaşındaki..
    6. Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası
    7. Galatasaray'da yarın tarihi gün
    8. Traktör altında kalan 2 çiftçi..
    9. Erdoğan mitinge katılanların sayısını..
    10. Gördes’te çiftçiler zararlı böcekler..
    11. Futbolun sultanları karda mücadele etti
    12. İmamoğlu’ndan seçime ilişkin iddialı..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    14. Musul’daki feribot kazası sonrası..
    15. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da
    16. Başkan Mustafa Cengiz basın açıklaması..
    17. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    19. 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası..
    20. 103 kişi ölmüştü! Vali ve iki..
    21. Başkan Ataç, Türk - İş’e bağlı..
    22. Başkan Ataç engelli bireyler ile..
    23. Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı..
    24. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 25..
    25. Köy basmışlardı... Ölü sayısı 134 oldu!
    26. Ermeniler Türk bayrağını indirdi..
    27. BTSO’dan otomotiv sektörü için yeni..
    28. Sivasspor, Kayserispor maçı..
    29. Karabük Belediyesinden amatör spor..
    30. "Hiç kimse İstanbul'daki 3 milyon..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında