0553 313 94 23

Vali Yavuz’dan halk günü

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sorun, sıkıntı, şikâyet, ihtiyaç ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği “halk günü” toplantılarını sürdürüyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
Vali Yavuz’dan halk günü

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sorun, sıkıntı, şikâyet, ihtiyaç ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği “halk günü” toplantılarını sürdürüyor.


Periyodik olarak düzenlenen “halk günü” toplantısından birisini daha gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, toplantıya katılan 140 vatandaşın tek tek sorun, şikâyet ve taleplerini dinledi. Toplantının başlangıcında bir konuşma yapan Vali Yavuz, vatandaşın her daim yanında olmaya özen gösterdiklerini söyledi.


Kurum müdürlerinin de katılımı ile vatandaşların sorun, sıkıntı ve şikâyetlerine çözüm üretmek için gayret ettiklerini ifade eden Vali Yavuz, Türkiye’de vatandaşa hizmet etme anlayışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte değiştiğine dikkat çekti.


Vali Yavuz, “Değerleri kardeşlerim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Valiliğimizde görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Bugün kurum müdürlerimizle beraber inşallah sizlerin sorunlarına, şikâyetlerine, taleplerine elimizden geldiği kadar çözüm üretmeye çalışacağız. Sizlerin her daim yanında olmaya büyük bir özen gösteriyoruz. Çünkü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emir ve talimatları ile sizlerin daha fazla yanında olmaya gayret ediyoruz. Türkiye’de vatandaşa hizmet etme anlayışı, Cumhurbaşkanımız ile birlikte değişmiştir. Devletin gülen yüzü, şefkati daha fazla dezavantajlı gruplara hep yönelmiştir. Biz de bu şehirde Cumhurbaşkanımızın temsilcisi sıfatıyla karşınızdayız. Bütün çalışma arkadaşlarımda buradalar. Sizlerin sorunlarına, şikâyetlerine çözüm üretmek üzere hep beraber bugün çalışacağız” diye konuştu.


Toplantıya katılan vatandaşları tek tek dinleyen Vali Yavuz, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not aldı ve toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine de talimat vererek, vatandaşların ilettiği sorun, şikâyet ve taleplerine çözüm bulunmasını istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çömlek ustaların yaptığı 2 metre yüksekliğindeki küp ilçe merkezine yerleştirildi
    1. Çömlek ustaların yaptığı 2 metre..
    2. MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf..
    3. Başkan Ay belediye çalışanlarıyla veda..
    4. Oto hurdacısında çıkan yangın korkuttu
    5. Sandıklı’da fidanlar toprakla buluştu
    6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yeni..
    8. Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu hem..
    9. Merkezde çay keyfi, kırsalda karla..
    10. Musa Aydın'dan grekoromen güreşçilere..
    11. Pakistan Milli Günü Ankara’da kutlandı
    12. Borç-alacak farkı yükseldi!..
    13. Dünya rekortmeni İrem’e İşgören vakfı..
    14. Terör operasyonunda gözaltına alınan 9..
    15. Gazi yakınları gökyüzüyle buluştu
    16. Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir..
    17. Bakan Akar ve komutanlar Suriye..
    18. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi..
    19. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na..
    20. Sivil trafik polisleri iş başında
    21. Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
    22. Hükümlüler Adalet Ormanı’na fidan dikti
    23. Ovacuma’da fidanlar toprakla buluştu
    24. 400 bin lirayı çaldılar, gazeteciye..
    25. Ömer Günel, seçim çalışmalarını..
    26. Çorlu’da tefeci operasyonuna 6..
    27. Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol..
    28. Devletten aldığı emekli maaşıyla..
    29. Bangladeş’te trafik kazası: 7 ölü
    30. Van’da 144 kilo kaçak tütün ele..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok