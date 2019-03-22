0553 313 94 23

Vali Yavuz’dan belediye başkanlarına teşekkür plaketi

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimi ile görev süreleri dolacak olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Vali Seddar Yavuz’a veda ziyaretinde bulundu.

22 Mart 2019 Cuma 17:59
Vali Yavuz’dan belediye başkanlarına teşekkür plaketi

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimi ile görev süreleri dolacak olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Vali Seddar Yavuz’a veda ziyaretinde bulundu.


Gerçekleşen veda ziyaretinde,Vali Seddar Yavuz tarafından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan’a, ilimize yaptıkları hizmet ve çalışmalar vesilesiyle teşekkür plaketi takdim edildi.


Plaket takdimi esnasında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Engin Tekintaş başkanımızla hem Altınordu hem de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, iki yıla yakın bir süre birlikte çalıştık. Celal Tezcan başkanımızla da görev süresi içerisinde Altınordu Belediyesi’nde güzel çalışmalar yürüttük. Yapmış olduğunuz hizmetler için bu şehrin valisi olarak her iki başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bundan sonraki yaşamınızda da sağlıklı huzurlu, bereketli bir ömür diliyorum. Rabbim güzellikler nasip etsin” dedi.


Vali Seddar Yavuz’a teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Öncelikle iki yılı bulan bir süre sizinle çalışmaktan çok mutluyum, memnunum. Milletimize verdiğimiz hizmetlerde, bizlere her türlü kolaylığı sağladınız. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Bizler inanıyoruz ki, yaptığımız hizmetlerin kalıcılığı olacak. Yapılan bu hizmetlerde, sadece şahsımızın değil gerek kurumsal olarak sizlerin gerekse kaymakamlıklarımızın, Altınordu Belediyemizin, kamudaki görev yapan tüm kardeşlerimizin emeği var. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bu güzel hediyeler de zannediyorum bizim için en başköşede olması gereken özel bir hediye” diye konuştu.


Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan da, “Sizinle kısa bir zaman da olsa birlikte çalışmak, bir zevk, bir ayrıcalık oldu. Duygularımı tam ifade edemiyorum. O yüzden çoğunu içime saklıyorum. Sizin gibi ideal bir vali ile çalışmak, bizim için onurdur. Halkın tamamını kucaklayan, hem astıyla, hem üstüyle çok iyi geçinebilen ve gerçekten Türkiye için model oluşturan bir valilik yürütüyorsunuz. Ben de buradaki bürokratik tecrübemle bunu anlatmak istiyorum. Allah sizin ömrünüzü hayırlı etsin, hizmetinizi daim etsin. İnşallah sizler bu ülkede daha iyi yerlerde, daha iyi makamlarda, daha fazla insana hizmet edecek görevlerde bulunursunuz. Bize bu vermiş olduğunuz hediyeyi, bu güzelliği inşallah ömrümüzün sonuna kadar başucumda saklayacağıma söz veriyorum” diyerek, duygularını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dünyaya meydan okuyan bir Türkiye inşa etmemiz lazım"
    1. "Dünyaya meydan okuyan bir Türkiye..
    2. Erdoğan: "Terör örgütleri konusunda..
    3. Yıldız Serbest Güreş Şampiyonası başladı
    4. 2 kişinin cinayet zanlısı 16 yıl sonra..
    5. Yüksekten düşen adam yaralandı
    6. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    7. Sarıyer Belediye Başkanı Genç,..
    8. Yeni bordo bereliler yeminlerini etti
    9. Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ..
    10. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 Yaralı
    11. Şehit Hüseyin Koroç için mevlid..
    12. Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı..
    13. Asırlık çınarlara vefa ziyareti
    14. Erdoğan: "Teröristlerin ülkemizde,..
    15. Bordo bereliler yemin etti
    16. Eşini öldürdü, polisi aradı
    17. Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    18. Başkan Baran, muhtarlarla veda..
    19. Kaymakam Kendüzler: “Yatırımcıları..
    20. Başkan Sekmen, ESTP’ye konuk oldu
    21. Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı..
    22. Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve..
    23. Senegalli yolcuya hakaretler yağdıran..
    24. Lavrov: Yaşananlar ABD'nin amacını..
    25. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    26. Yaşlılar haftasında anlamlı etkinlikler
    27. Başkan Erdoğan Amasya'da konuşuyor
    28. Manisa da partilerin oy oranları 2019,..
    29. Oltu Belediye Başkan adayı Celal..
    30. Denizli beşik gibi sallanıyor! Bir..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev