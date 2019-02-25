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Vali Yavuz: “Vatandaşlığın ölçüsü vergi vermekle başlar”

Ordu Defterdarı Kemal Işık, beraberindeki heyetle birlikte, bu yıl 30’uncusu kutlanacak olan Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:24
Vali Yavuz: “Vatandaşlığın ölçüsü vergi vermekle başlar”

Ordu Defterdarı Kemal Işık, beraberindeki heyetle birlikte, bu yıl 30’uncusu kutlanacak olan Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Vali Yavuz ziyarette, vergi kaçırma suçunun önemine değinerek, vatandaşlığın ölçüsünün vergi vermekle başladığını belirtti.


Ordu Valisi Seddar Yavuz, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşlığın en önemli göstergelerinden, aynı zamanda devlet olmanın, egemenlik kurmanın önemli araçlarından bir tanesinin vergi olduğuna dikkat çekti. Kamu harcamalarının ve kamu hizmetlerinin icra edilebilmesi bakımından vatandaşlık görevi olan verginin ödenmesinin öneminden bahseden Vali Yavuz, ülkenin eğitiminden, sağlığına, güvenliğine, sosyal hizmetinden, sosyal güvenliğine tüm alanlarda kamu harcamalarının finansmanını sağlayan önemli araçlardan bir tanesinin vergi olduğunu hatırlattı.



“Vatandaşlığın ölçüsü vergi vermekle başlar”


Tüm dünyada da en büyük suçlardan bir tanesinin vergi kaçırmak, vergi ödememek olduğuna dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, “Dolayısıyla vatandaşlarımız verdikleri her bir kuruşun hizmete döndüğünü, kendilerine hizmet olarak yapıldığını bilmeleri önemlidir. Vatanseverliğin ölçüsü vergi vermekle başlar. O yüzden hamasi nutuklar yerine, en önemli görevimizi tüm vatandaşlarımızın icra etmesi gerekir” dedi.


Vergi Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Ordu Defterdarı Kemal Işık ise yaptığı konuşmada, “Vergi bilincini topluma yansıtmak, hatırlatmak, özellikle okul ziyaretlerimizde gençlerimize, çocuklarımıza vergi bilincini aşılatmak, verginin ne olduğunu anlatmak maksadıyla düzenlenen programımız her yıl Şubat ayının son haftası ile Mart ayının ilk haftasında Türkiye genelinde kutlama programlarımız düzenlenmektedir” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:24
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