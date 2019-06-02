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Vali Yavuz Selim Köşger’in Ramazan Bayramı mesajı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

02 Haziran 2019 Pazar 08:12
Vali Yavuz Selim Köşger’in Ramazan Bayramı mesajı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Köşger, bayram mesajında; “Bugün milletçe, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız.



Ülkesi ve vatanı için canlarını veren şehitlerimizin ailelerine, çocuklarına, kahraman gazilerimize, yetimlerimize her zaman sahip çıkan aziz milletimizin annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi unutmayacağı inancıyla, bayram sevincimizi onlarla paylaşarak birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek muhafaza edelim.Bu vesileyle eşsiz fedakârlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.



Birçok konuda örnek olan Aydınlı hemşerilerimin, bu bayram gününde de fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, huzur evinde barınan yaşlılarımızı yalnız bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum. Çünkü onlara, bu hayatta yalnız olmadıklarını hissettirmek, anne, baba ya da çocuk sevgisini tekrar ve bayram sıcaklığında yaşatmak, hepimiz için bir insanlık görevidir. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını hâkim kıldığımız sürece, daha güzel günlere ulaşacağımıza şüphe yoktur.Bu duygular içinde bütün Aydınlı hemşerilerimin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesi, hem milletimiz, hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 08:12
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