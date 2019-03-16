Vali Yavuz: Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü Anma programı kapsamında Altınordu ilçesinde bulunan şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti.

İlk ziyaretini Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesine yapan Vali Seddar Yavuz, Dernek Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya ve dernek üyeleri tarafından karşılandı. Burada bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Öncelikle bugüne kadar bayrak için, vatan için, din için şehadete yürümüş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bedenlerini siper edip gazi olan tüm gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Milletimizin en önemli özelliği, şehadete ve vatan savunmasına koşması, bu uğurda canını siper etmesidir. Böylesine önemli günlerde milletimizin kahramanlığını, cesaretini ve fedakarlığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Devlet olarak, şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya da, “Çanakkale, bizim için kutsal topraklardır. Yüzbinlerce şehidimizin olduğu en büyük savaşların yaşandığı yerdir” diye konuştu.

İkinci ziyaretini Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneğine (POLŞAD) yapan Vali Seddar Yavuz, burada Dernek Başkanı Şenel Şahin ve şehit aileleri tarafından karşılandı. Vali Yavuz, “Bu millet size minnettardır, şükran duygularıyla doludur. Gönlümüzün en güzel yerindesiniz. Bu vesileyle, duygularımızı sizlerle paylaşmak durumundayız. Rabb’im birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirsin. Dileğimiz temennimiz odur ki, Allah bize bir daha acı günler yaşatmasın. Ama bu ülkeye göz diken hainler de bilsin ki, dün olduğu gibi bugün de gerekli cevapları alacaklardır. Şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği (POLŞAD) Başkanı Şenel Şahin ise konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlet. Ülkemizin bekası için atalarımız yedi düvele karşı gelmiş, Çanakkale’de nice yiğitler can vermiştir” dedi.

Üçüncü ziyaretini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesine yapan Vali Seddar Yavuz, Dernek Başkanı Hasan Kaplan ve dernek üyesi şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılanan Vali Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti. Vali Seddar Yavuz, ”Allah şehitlerimizi anne, babası, eşi ve çocuklarıyla cennetinde buluştursun. Kahraman gazilerimize de sağlıklı huzurlu bir yaşam diliyoruz. Bütün devlet kurumları, bütün ekibimiz sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazileri temsil eden derneklere yapılan ziyaretlere, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık da eşlik etti.