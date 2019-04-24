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Vali Yavuz, heyelan bölgesini inceledi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana gelen ve 6 evin etkilendiği heyelan bölgesini inceledi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 20:13
Vali Yavuz, heyelan bölgesini inceledi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana gelen ve 6 evin etkilendiği heyelan bölgesini inceledi.


Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Yatırım İzleme Müdürü Agah Genç, Fatsa Belediyesi Meclis Üyesi Okyay Sarıhan, Ordu Büyükşehir Belediyesi teknik personelleri ile birlikte heyelan afetinin meydana geldiği Fatsa’nın İnönü Mahallesi’ne giden Vali Seddar Yavuz, heyelan olayından dolayı hasar oluşan evleri tek tek yerinde gördü.


Heyelan afetiyle ilgili İnönü Mahallesi Muhtarı Şükrü Kara ve afetzedelere ’geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Vali Seddar Yavuz, heyelana maruz kalan evleri tek tek inceledi.


Vali Yavuz, AFAD tarafından tahliyesine karar verilen evlere kimsenin girmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.


Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü olduğunu ve afetzedelerin mağdur edilmeyeceğini belirten Vali Yavuz, tahliyesine karar verilen hane sahiplerine ilk etapta 8 bin 500 TL kira yardımı yapıldığını söyledi.


AFAD, YİKOB, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin teknik ekiplerince afet bölgesinde detaylı bir teknik çalışmanın yapılacağını ifade eden Vali Yavuz, yapılacak teknik çalışma neticesinde afete maruz kalan yerleşim yeriyle ilgili net bir karar verileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 20:13
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