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Vali Yavuz, gazilerin mutlu günlerine ortak oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz, hafta sonunda gazi ailelerinin sünnet ve düğün merasimine katılarak, sevinç ve mutluluklarına ortak oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:54
Vali Yavuz, gazilerin mutlu günlerine ortak oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz, hafta sonunda gazi ailelerinin sünnet ve düğün merasimine katılarak, sevinç ve mutluluklarına ortak oldu.


Vali Seddar Yavuz, 26 Aralık 2001 tarihinde Trabzon Araklı’da operasyon sırasında yaralanan Er Hüseyin Öztürk’ün 7 yaşındaki oğlu Muhammed Ömer’in sünnet merasimine katılarak sevinçlerini paylaştı ve Duygu-Hüseyin Öztürk çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Gazi ailesinin iki çocuğundan biri olan Muhammed Ömer’in sünnet düğününün gerçekleştiği Altınordu Yenimahalle’deki evine giderek, programa katılan Vali Seddar Yavuz, gazi ailesi ile bir süre sohbet ederek, sünnet olan Muhammet Ömer’e hediyesini verdi ve her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olduklarının altını çizdi.


Afrin’de operasyon sırasında kolundan yaralanan Uzman Çavuş Cengizhan Demetgül’ün abisi olan Uzman Çavuş Hamza Demetgül, düğüne katılması dolayısıyla Vali Yavuz’a teşekkür ederek, büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.


Vali Seddar Yavuz, uzman çavuş olarak görev yapan Hamza Demetgül ile Elveda Demetgül çiftinin de düğün törenine de katılarak, mutluluk ve iki cihan saadeti diledi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:54
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