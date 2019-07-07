Vali Yavuz, engellilerle piknik yaptı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Ordu Şubesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen piknik ve konser etkinliğine katıldı.

Eşi Selda Yavuz ile birlikte Teyneli Mahallesi’nde düzenlenen piknik ve konser etkinliğinde katılan Vali Seddar Yavuz, engelli bireylerle arasında özel bir gönül bağı olduğunu söyledi. TSD Ordu Şubesi tarafından düzenlenen piknik ve konser etkinliğinde bir konuşma yapan Vali Yavuz, “Sizlerin arasında olmak, benim için bir ayrıcalıktır. Benim ailemde de iki engelli birey bulunuyor. Engellilerin yaşadıkları bütün sorunları, sıkıntıları bizatihi yaşamış birisi olarak aranızdayım. O yüzden sizleri ayrı ve farklı bir şekilde seviyorum. Sizlerle benim aramda ayrı bir gönül bağı var. Bu gönül bağını sadece duygusal anlamda değil, yaptıklarımızla da güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Vali Yavuz, “Dün itibariyle bu şehirde 2 yılımızı tamamladık. Allah’a hamdolsun ki, bu şehirde ziyaret ettiğimiz aile sayısı 8 bine yaklaştı. Eşimle birlikte bizatihi evinde ziyaret ettiğim aile sayısı ise bine yaklaştı. Dolayısıyla 82 milyonluk ülkede ve 81 ilde ulaşılamayacak bir rekora ulaşmış olduk. Sizlerin hizmetinde ve emrindeyiz. Özellikle Hükümetimizin sizlere yönelik olarak almış olduğu kararları en iyi şekilde şehrimizde uygulamak için gayret sarf ediyoruz. Okul öncesi çağındaki engelli çocuklarımızın eğitim alabileceği bir okul binamız yoktu. Şimdi bu eksikliği gideriyoruz. Engelli çocuklarımızın eğitim alabileceği okul öncesi eğitim tesisimiz, tamamen Valiliğimizin bütçesinden 22 Temmuz’da ihaleye çıkıyor. Sizlere layık olduğu şekilde 2 katlı, modern ve engelli çocuklarımıza hitap edecek, okul öncesi eğitim imkanını sağlayacak, harika bir okul binasını yüz gün içinde gerçekleştireceğiz. Yüz gün sonra bu okulu hizmetinize açacağız. Engelli çocuklarınızı, büyüklerinizi bırakabileceğiniz mekanlar yapmamız lazım. Buna ilişkin çalışmalarımız da var. Sizlerin günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aktivitelerin yapılabileceği mekanları, alanları mutlaka yapacağız. Bu da Valilik olarak bizim boynumuzun borcudur. Bu hizmeti de Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte çalışıp, çözmek istiyoruz” diyerek, özverili bir şekilde çalışan dernek başkanı, yöneticileri ve engelli bireylerin ailelerine teşekkür etti.

TSD Ordu Şubesi tarafından düzenlenen piknik ve konser etkinliğine katılan engelliler, aileleriyle birlikte piknik yapmanın sevincini yaşarken, söylenen şarkılar ve türküler eşliğinde eğlendiler ve gönüllerince güzel bir gün geçirdiler.