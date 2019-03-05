0553 313 94 23

Vali Yavuz afet bölgesini inceledi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi’nde meydana gelen heyelan afetini yerinde inceledi.

05 Mart 2019 Salı 19:52
Vali Yavuz afet bölgesini inceledi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi’nde meydana gelen heyelan afetini yerinde inceledi.


Beraberinde daire müdürleri ile Gölköy ilçesine giden Vali Seddar Yavuz, ilçede bazı inceleme, ziyaret ve temaslarda bulundu. Programına, ilk olarak ilçeye bağlı Sarıca Mahallesi’nde yapımı devam eden ve 114 işyeri, 5 sosyal tesisten oluşan Gölköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında incelemede bulunarak başlayan Vali Seddar Yavuz, yaklaşık 20 milyon TL’ye malolacak Gölköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatının son durumu hakkında Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert’ten bilgi aldı.


Vali Seddar Yavuz, Gölköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında yaptığı incelemenin ardından Sarıca Mahallesi’nde meydana gelen heyelan afetini, beraberindeki teknik ekiplerle birlikte yerinde inceledi. Heyelanlı bölgenin her tarafını gezen ve heyelanın boyutunu yerinde gören Vali Yavuz, afete maruz kalan mahalle sakinlerine ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Heyelan afetiyle ilgili tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü olduğunu, bugüne kadar meydana gelen afet olaylarında olduğu gibi Sarıca Mahallesi’nde afetten etkilenen vatandaşların da yanında olduğunu söyledi.


Can emniyetinin en öncelikli amaçları olduğunu ifade eden Vali Yavuz, heyelandan etkilenen ve evleri tahliye edilecek olan afetzedelere gereken kira yardımının yapılacağını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
    1. Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı..
    2. Alan, teşekkür etti
    3. "Geri dönüşümden 20 milyar lira..
    4. Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve..
    5. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    6. Gençlerbirliği'nde ikinci İbrahim..
    7. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    8. AK Parti Grup Başkanı Bostancı:..
    9. Tamamen yerli ve milli! Mehmetçik için..
    10. "Spor ülkesi haline geleceğiz"
    11. Bakan Pakdemirli'den MHP il..
    12. Çocukların yaktığı ateşin büyümeden..
    13. Bakan Pakdemirli MHP Gaziantep İl..
    14. Bakan Pakdemirli: “2-3 yıl içinde..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    16. Akşener, Isparta'da seçim koordinasyon..
    17. Londra'da 3 paketten patlayıcı çıktı
    18. Binalı Yıldırım, kadın seçmenlerle bir..
    19. "31 Mart akşamında bir dönüşümü..
    20. "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda..
    21. Sultangazi’de çatı katı alevlere..
    22. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan..
    23. İzmir’de yürek sızlatan olay: Köpeği..
    24. TBMM Başkanı Şentop, KKTC’den ayrıldı
    25. Başkan Avcı kaptan koltuğunda
    26. Suriye Türkmen Meclisi heyetinden..
    27. İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba..
    28. "CHP, Türkiye Uzay Ajansı kurulum..
    29. TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC'de net..
    30. “Dünya şehirleri ile rekabet edeceğiz”
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar